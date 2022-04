Affaire Hamraoui: "Aminata n’est pas la proche de cet individu", l’avocat d’Aminata Diallo sort du silence

Mardi matin, 6h15, dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris, les enquêteurs de la BRB de la PJ de Versailles ont cueilli au saut du lit un homme né en 1998. Déjà connu des services de police, l’individu a été placé en garde à vue dans l’enquête concernant l'agression dont a été victime Kheira Hamraoui en novembre dernier. Il a été relâché en fin de journée sans aucune charge retenue contre lui. Pour la première fois, l’avocat d’Aminata Diallo, Mourad Battikh, prend la parole sur RMC Sport et explique qui était l’homme présenté par les médias comme un "proche" de la joueuse parisienne.

Pourquoi prendre la parole aujourd’hui ?

Mourad Battikh: Je prends la parole car je pense que trop c’est trop. Aminata est une sportive exemplaire. Aujourd’hui son nom est encore jeté en pâture. On la remet dans un dossier qui ne la concerne pas. On la présente comme un proche d’un individu placé en garde à vue. Ce n’est pas la proche de cet individu. Ce n’est pas un ami, ce n’est même pas une connaissance. C’est une connaissance d’une connaissance. Aujourd’hui, on monte ça en épingle aux détriments de la carrière sportive de ma cliente. Donc trop c’est trop.

Elle n’a jamais échangé avec lui ?

Elle a eu un échange sur Instagram avec cet individu. Elle devait refaire son appartement et des personnes de son entourage lui on dit que c’était un bricoleur. Et que par conséquent il pouvait se rende disponible pour réaliser les travaux. Des messages ont été échangés sur Instagram au sujet du travail qui devait être fait. Mais dès sa première garde à vue, Aminata Diallo a déverrouillé le téléphone et elle a présenté l’ensemble des messages, de manière transparente. Ce n’est pas le comportement d’une personne qui a quelque chose à se reprocher.

L'enquête ? "un amateurisme flagrant"

Pourquoi cet individu a intéressé la BRB ?

Je ne peux pas vous le dire. Encore une fois les enquêteurs se sont précipités. Ils semblaient tenir quelqu’un, qui finalement comme Aminata, est ressorti après quelques heures de garde à vue de manière totalement libre. Je ne sais pas quoi vous répondre à part un amateurisme flagrant.

Après un début rapide, depuis plusieurs mois l’enquête va très lentement...

Pour moi cette enquête n’a pas de sens, ma cliente a été pointée du doigt et présentée comme la principale suspecte autour de ce dossier. Et très vite, alors qu’elle n’avait pas d’avocat lors de la garde à vue, elle est ressortie innocente. Aujourd’hui, on essaye de recréer un mouvement autour de ma cliente qui n’a pas lieu d’être. Aujourd’hui, Aminata Diallo a repris son activité professionnelle. C’est une sportive irréprochable et de haut niveau. Les présentations qui sont faites par les journalistes à travers le prisme de cette enquête chaotique, cet amateurisme des enquêteurs, préjudicient ma cliente.

Elle pourrait être de nouveau entendue dans les prochaines semaines ?

Elle peut être de nouveau auditionnée mais depuis le début la position de ma cliente n’a jamais bougé, elle se tient à la disposition de la justice. Elle veut que la vérité soit faite autour de ce dossier pour tourner la page et reprendre une vie sereine. Aujourd’hui, quand on s’appelle Diallo ce n’est pas facile de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. La multiplication des articles dans les journaux conduit à une situation morale très inquiétante pour Aminata Diallo.

Comment elle va aujourd’hui ?

C’est une battante, elle se bat au quotidien. Elle a une force intérieure absolument incroyable au regard de ce qu’elle traverse depuis le mois de novembre. Mais tout cela l’affecte…

Son avenir n’est pas écrit avec le PSG, cette affaire a une véritable influence sur sa carrière...

Les dernières informations que j’avais en ma possession c’est que le profil d’Aminata Diallo était prisé par le PSG. Ils étaient intéressés pour la prolonger. Après, évidement, tout cela ne va pas dans le sens de la sérénité autour de cette prolongation. Après je crois que le PSG est un club serein et je crois que personne n’est dupe autour de l’innocence d’Aminata Diallo. Jusqu’à présent le PSG a eu une politique irréprochable autour de ma cliente.

"Elle n’avait rien à faire dans ce dossier"

Quelle suite pour cette affaire ?

Nous ne sommes pas informés de la suite de l’enquête. La seule chose que l’on peut constater c’est le chaos autour de cette enquête. On a commencé par Aminata Diallo, puis plusieurs mois d’enquête pour un individu placé en garde à vue. On a l’impression qu’à chaque fois la montagne accouche d’une souris. Et que les enquêteurs passent à côté de la réalité de ce dossier. Je n’explique pas l’errance sur la temporalité de l’enquête. Et je n’explique comment est-ce que ma cliente s’est retrouvée dans ce dossier. Ça reste une énigme. Elle n’avait rien à faire dans ce dossier au début, au milieu et à la fin.

Elle était quand même dans le véhicule…

Elle était dans le véhicule avec d’autres joueuses du PSG. Plusieurs personnes dans ce dossier ont été auditionnées librement. On a placé ma cliente en garde à vue de manière injuste. Et aujourd’hui elle en est fortement perturbée. Il n’y avait aucune raison de la placer en garde à vue. Aucune. Rien dans le dossier ne justifie ce placement en garde à vue.

Quelle est sa relation aujourd’hui avec Kheira Hamraoui ?

Aujourd’hui, elle a été très affectée par cette affaire. Les relations qu’elle entretient avec ses coéquipières sont professionnelles. Après comme dans tous les corps de métiers, il y a des affinités avec certaines plus qu’avec d’autres. Je sais qu’elle sait mettre les affects de côté pour servir le club, pour poursuivre la quête de titres et de matchs gagnés.