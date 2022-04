Agression d’Hamraoui: le démenti ferme du clan Diallo après la garde à vue d’un individu présenté comme un "proche"

L’avocat d’Aminata Diallo a publié ce mercredi soir un communiqué pour démentir formellement les dernières informations concernant l'agression de Kheira Hamraoui. Plus tôt dans la journée, la garde à vue d'un homme, présenté comme "proche" de la Parisienne, avait eu lieu dans le cadre de cette affaire.

Le clan Diallo dément formellement les dernières révélations concernant l’agression de Kheira Hamraoui. Ce mercredi, un homme, présenté comme "proche" d’Aminata Diallo, avait été placé en garde à vue - levée entretemps - dans le cadre de cette affaire qui dure depuis près de six mois. L’avocat de la milieu de terrain parisienne a nié ce mercredi toute proximité entre sa cliente et l’individu.

"Le nom d’Aminata Diallo est injustement associé une nouvelle fois à l’agression dont a été victime Kheira Hamraoui, écrit Me Battikh dans un communiqué. Plusieurs articles de presse font état de l’arrestation d’un soi-disant "proche connu des services de police".(...) Or, Aminata Diallo conteste formellement toute proximité avec ce dernier. Plus largement, ma cliente nie toute implication directe ou indirecte dans l’attaque qu’a subie Kheira Hamraoui."

Diallo "souhaite que son nom cesse d'être abusivement jeté en pâture"

"Je tiens à rappeler qu’Aminata Diallo est à ce jour parfaitement mise hors de cause dans ce dossier, poursuit l’avocat de la Parisienne. Aminata Diallo appelle de ses vœux à ce que la vérité soit faite sur cette agression. Elle souhaite que son nom cesse d’être abusivement jeté en pâture."

Le 4 novembre 2021, Kheira Hamraoui avait été agressée à coups de barres de fer par deux hommes, devant Aminata Diallo. L'hypothèse d'une rivalité entre les deux joueuses, qui évoluent au même poste de milieu de terrain, avait été, dans un premier temps, envisagée. Aminata Diallo et un de ses amis, incarcéré à Lyon, avaient été placés en garde à vue par la police judiciaire de Versailles avant de voir leur garde à vue s'achever sans charge retenue contre eux.

Depuis, la relation de Hamraoui avec plusieurs de ses coéquipières s'est dégradée, ces dernières lui reprochant la garde à vue d'Aminata Diallo. Samedi dernier, une nouvelle altercation s'est produite lors de l'entrainement du PSG entre plusieurs joueuses et la milieu de terrain. Déjà absente de la demie aller de Ligue des champions contre l'OL, Hamraoui devrait également manquer le match retour, samedi.