Affaire Hamraoui-Diallo: Aminata Diallo convoquée vendredi matin à la cour d’appel de Versailles

Suspectée d’être la commanditaire de l’agression de son ex-partenaire au Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui, la milieu de terrain Aminata Diallo est convoquée ce vendredi matin (9h) à la cour d’appel de Versailles.

Aminata Diallo est désormais fixée. Suspectée d’être la commanditaire de l’agression de son ex-équipière au PSG Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021 à Chatou alors que les deux joueuses revenait d'un dîner d'équipe, la milieu de terrain de 27 ans est convoquée ce vendredi à 9h à la cour d'appel de Versailles.

Son dossier ne sera pas le seul à être examiné par les trois magistrats de la chambre de l'instruction. Seize autres dossiers doivent l'être vendredi. On ignore à quel moment elle passera. L'ex-milieu de terrain du PSG sera obligatoirement présente car il n'est pas impossible qu'elle aille directement en prison à l'issue de la délibération.

>> Toutes les infos en direct sur l'affaire Hamraoui-Diallo

Une décision rendue probablement ce vendredi

Dans ce type d'appel le jugement est rendu le jour même (sauf énorme surprise). Pour le moment on se dirige vers un huis clos, c'est ce qu'a requis le parquet général. Les avocats vont se concerter ce jeudi soir pour se mettre d'accord sur ce qu'ils vont demander.

Aminata Diallo avait été mise en examen le 16 septembre pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" et placée en détention provisoire. Elle a été remise en liberté le 21 septembre et placée sous contrôle judiciaire.