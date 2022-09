Affaire Hamraoui-Diallo: Aminata Diallo souffrirait d'un "dédoublement de personnalité" selon les enquêteurs

Au fil de leurs investigations dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui, les enquêteurs de la PJ de Versailles ont découvert des éléments troublants sur le comportement d’Aminata Diallo. L’ancienne joueuse du PSG entretenait notamment une relation virtuelle avec une femme, en se faisant passer pour un homme prénommé Bilel.

Un comportement très intrigant. En étudiant de près le quotidien d’Aminata Diallo, les enquêteurs de la PJ de Versailles, qui travaillent sur l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui, ont découvert des éléments troublants ces derniers mois.

L’ancienne joueuse du PSG, remise en liberté mercredi après cinq jours passés à la prison pour femmes de Versailles, avait été mise sur écoute, via son appartement et son véhicule personnel. En s’appuyant sur ces enregistrements, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme estiment que Diallo, mise en examen pour "violences aggravées et association de malfaiteurs", souffre d’un "dédoublement de personnalité".

"Victor Newman", comme pseudonyme

En cause, notamment, une relation virtuelle intime qu’elle entretenait avec "une jeune femme, identifiée comme étant Ilyana B.". Aminata Diallo conversait régulièrement avec elle et employait un ton "plus grave qu’à l’accoutumée", en se faisant passer pour un homme prénommé Bilel. Au fil des échanges, les enquêteurs ont conclu à une "relation amoureuse", qui "ne pouvait s’apparenter à l’exercice d’un simple fantasme".

Le Journal du Dimanche précise dans son édition du jour que Diallo faisait "des crises de jalousie, souvent violentes" en parlant à sa conquête virtuelle. Avec une pluie d’injures déversée derrière son écran. Sur une messagerie cryptée dans un second téléphone, dissimulé chez elle, la footballeuse utilisait le pseudonyme de "Victor Newman", en référence à l’un des personnages principaux de la série "Les feux de l’amour". Face à ces éléments, la juge d’instruction chargée du dossier pourrait ordonner une expertise psychologique.