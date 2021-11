Affaire Hamraoui-Diallo: le souvenir du complot et de l'affaire Harding-Kerrigan en patinage

Depuis la révélation de l’agression de Kheira Hamraoui et la mise en garde à vue de sa coéquipière du PSG Aminata Diallo, de nombreux médias font référence à une affaire qui a secoué les États-Unis en 1994. Une patineuse vedette, Nancy Kerrigan, avait été victime d’un complot orchestré par l’une de ses rivales, Tonya Harding, lors des championnats nationaux à Détroit…

Un retentissement planétaire. La violente agression dont a été victime Kheira Hamraoui fait parler aux quatre coins de la planète ces dernières heures. Les médias internationaux hallucinent devant cette affaire, dans laquelle Aminata Diallo a été placée en garde à vue. La joueuse du PSG (qui nie les faits) est soupçonnée d’être impliquée dans l’attaque qui a visé sa coéquipière, frappée dans les jambes par deux individus masqués et armés d’une barre de fer. A l’image du New York Times, de nombreux journaux font le parallèle avec une ancienne affaire, qui a secoué les États-Unis en 1994.

Cette année-là, Nancy Kerrigan, une patineuse vedette, a été sévèrement frappée en marge des championnats des États-Unis organisés à Détroit. Le 6 janvier, alors qu’elle se trouvait dans les couloirs de la Cobo Arena, la championne a été agressée par un homme qui lui a porté des coups au niveau de la cuisse droite (sa jambe d’appui), à l’aide d’une matraque télescopique. Avant de prendre la fuite. L’image de Kerrigan à terre et en pleurs a choqué le public américain. D’autant que la patineuse de 24 ans a dû déclarer forfait pour le reste de la compétition.

Son compagnon et son garde du corps impliqués

Réputée pour être moins élégante sur la glace que sa concurrente chouchou du public, Tonya Harding, l’une de ses grandes rivales (23 ans), en a profité pour s’imposer et décrocher son billet pour les Jeux olympiques, organisés quelques semaines plus tard à Lillehammer (Norvège). Mais l’histoire a viré au scandale lorsque les enquêteurs ont révélé l’existence d’un complot orchestré par Jeff Gillooly, le compagnon (et ex-mari) d’Harding, et Shawn Eckhardt, son garde du corps. Les deux hommes en ont payé un troisième, Shane Stant, qui a reçu environ 1.600 euros pour agresser Kerrigan.

Le petit malfrat originaire de Boston (particulièrement mal organisé) a rapidement été arrêté à son hôtel par le FBI. Avant de passer aux aveux. Tout comme les commanditaires. Dans un premier temps, Harding a nié toute implication dans cette sombre affaire. Elle a même pu participer aux JO, en terminant à la 8e place, tandis que Kerrigan, remis de sa blessure, décrochait la médaille d’argent derrière l’Ukrainienne Oksana Baiul.

Radiée à vie par la Fédération américaine

Mais face aux forts soupçons pesant sur ses épaules, la patineuse de Portland a fini par craquer quelques temps plus tard. En admettant avoir participé au complot visant son adversaire. Radiée à vie par la Fédération américaine, elle a écopé d’une amende de près de 90.000 euros, assortie de 500 heures de travail d’intérêt général et de trois ans de mise à l’épreuve. Afin de payer sa dette, elle aurait vendu la sextape de sa nuit de noces à un magazine pornographique.

Son compagnon a lui été condamné à deux ans de prison. Le garde du corps et l’auteur de l’agression ont pris dix-huit mois. Cet improbable feuilleton a passionné l’Amérique et fait l’objet d’un film intitulé "Moi Tonya", sorti en 2018. Avec Margot Robbie dans le rôle de Tony Harding et Caitlin Carver dans celui de Nancy Kerrigan.