Agression de Hamraoui: Diallo nie son implication, son audition prolongée

Joueuse du PSG et de l’équipe de France, Kheira Hamraoui a été violemment agressée à coups de barre de fer jeudi dernier. Sa coéquipière, Aminata Diallo, suspectée d’être liée à cette attaque, a été placée en garde à vue. Cette dernière nie son implication dans cette affaire selon L’Equipe.

Une affaire rocambolesque et encore remplie de zones d’ombre. Jeudi dernier, après un repas de cohésion organisé par le PSG avec toutes les joueuses et le staff, Kheira Hamraoui a été victime d’une violente agression, à Chatou, alors qu’elle était ramenée à son domicile par sa coéquipière Aminata Diallo. Deux individus masqués avaient surgi près du véhicule et extrait Hamraoui de la voiture avant de lui asséner des coups aux jambes avec une barre de fer. Heureusement pour la milieu internationale, aucune fracture n’était à déplorer, elle qui a dû se faire poser des points de suture aux jambes et aux mains.

L’audition de Diallo prolongée de 24 heures

Une affaire qui a pris une nouvelle tournure ce mercredi quand Aminata Diallo a été arrêtée par les policiers de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police de Versailles et placée en garde à vue. La joueuse du PSG, présumée innocente à cette heure, est soupçonnée d’être impliquée dans l’organisation de cette agression.

Ce jeudi, L’Equipe informe que la procureure de la République de Versailles, Maryvonne Caillibotte, a informé que l’audition de Diallo était prolongée de vingt-quatre heures. Celle-ci pourrait donc durer jusqu’à vendredi matin. Auditionnée jusqu’ici à quatre reprises, Aminata Diallo nie son implication dans cette affaire selon le quotidien.

Un détenu à Lyon en garde à vue

Une autre personne est en garde à vue dans cette affaire. Il s’agirait d’un détenu à la prison de Lyon-Corbas, et connaissance de Diallo selon le JDD. Ce dernier serait actuellement incarcéré pour des faits de racket et d’actes de torture et de barbarie. Il pourrait être motivé par une volonté de vengeance envers Hamraoui selon L’Equipe, lui qui prétend avoir eu une relation avec cette dernière selon le quotidien.