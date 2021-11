Affaire Hamraoui-Diallo: plusieurs joueuses du PSG ont été menacées avant l'agression

Info RMC Sport - Des sources concordantes indiquent que plusieurs joueuses du PSG, dont Kheira Hamraoui, ont reçu des menaces dans les jours précédant l'agression de la milieu de Paris et de l'équipe de France. Aminata Diallo a été placée en garde à vue dans cette affaire.

Joueuse du PSG et de l'équipe de France, Kheira Hamraoui (31 ans) a été victime d'une violente agression jeudi dernier, en rentrant d'un dîner organisé par son club dans un restaurant parisien. Sa coéquipière Aminata Diallo (26 ans), suspectée d'être liée à cette attaque, a été placée en garde à vue à la SRPJ de Versailles. Comme rapporté par BFMTV, elle est soupçonnée d'avoir orchestré l'agression de Kheira Hamraoui. Selon les informations de RMC Sport, plusieurs sources concordantes indiquent par ailleurs que plusieurs joueuses du PSG, dont Kheira Hamraoui, ont reçu des menaces dans les jours précédant cette agression.

Le PSG, qui a demandé aux joueuses de ne pas s'exprimer, n'avait pas pressenti une quelconque tension en interne. RMC Sport peut confirmer que Kheira Hamraoui souffre de plusieurs blessures : des bosses, des bleus, mais aussi des griffures au niveau des jambes, des tibias et des cuisses. L’agresseur s’est concentré sur ses jambes. Comme révélé par L’Equipe, c’est sur le chemin du retour du dîner organisé par le PSG, alors qu'elle se faisait ramener à son domicile des Yvelines dans une voiture conduite par Aminata Diallo, que Kheira Hamraoui est tombée dans une sorte de guet-apens. Deux inconnus masqués auraient alors surgi près du véhicule pour s'en prendre à Kheira Hamraoui. La joueuse - alors qu'elle n'était pas la seule présente dans la voiture - a été extraite de l'habitacle, avant d'être frappée à plusieurs reprises au niveau des jambes, à l'aide d'une barre de fer.

La relation entre les deux joueuses était décrite comme amicale

"Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d'Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l'encontre de joueuses du Club, a confirmé le PSG ce mercredi dans un communiqué. Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis jeudi 4 novembre au soir, le Club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Le Club est attentif au déroulement de la procédure et étudiera les suites à y donner." Deux agents de sécurité ont été affectés à la surveillance du domicile de Kheira Hamraoui, un à l’intérieur et le second à l’extérieur.

Par ailleurs, la relation entre Kheira Hamraoui et Aminata Diallo, présumée innocente, était décrite comme amicale avant cette agression. Elles sont déjà parties en vacances ensemble, à tel point que dans l'entourage de Kheira Hamraoui on s’étonne de voir le nom d’Aminata Diallo être cité dans cette affaire. Touchée par toute cette affaire, Kheira Hamraoui récupère bien physiquement.