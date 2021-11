PSG: ce que l'on sait de la rocambolesque affaire Hamraoui-Diallo

Joueuse du PSG et de l'équipe de France, Kheira Hamraoui (31 ans) a été victime d'une violente agression jeudi dernier, en rentrant d'un événement organisé par son club. Sa coéquipière Aminata Diallo (26 ans), suspectée d'être liée à cette attaque, a été placée en garde à vue.

Son absence pour le choc contre le Real Madrid mardi soir en Ligue des champions (4-0) avait pu surprendre, d'autant qu'aucune explication précise n'avait été apportée. Désormais, on sait pourquoi Kheira Hamraoui (31 ans) n'a pas pu tenir sa place au Parc des Princes.

Comme l'a révélé L'Equipe ce mercredi, la milieu de terrain du PSG et de l'équipe de France a été victime d'une violente agression, jeudi 4 novembre.

Un guet-apens en rentrant d'un restaurant

Ce soir-là, le Paris Saint-Germain avait organisé un grand dîner d'équipe dans un restaurant parisien, auquel l'ancienne joueuse du Barça a évidemment participé. Mais sur le chemin du retour, alors qu'elle se faisait ramener à son domicile des Yvelines dans une voiture conduite par sa coéquipière parisienne Aminata Diallo (26 ans), Hamraoui est tombée dans une sorte de guet-apens.

Deux inconnus, masqués par des cagoules selon les informations de L'Equipe, ont surgi près du véhicule pour s'en prendre à Kheira Hamraoui. La joueuse - alors qu'elle n'était pas la seule présente dans la voiture - a été extraite de l'habitacle, avant d'être frappée à plusieurs reprises au niveau des jambes, à l'aide d'une barre de fer. D'après l'AFP, Diallo aurait pendant ce temps été retenue par les assaillants, sans être pour sa part victime de violences.

Les agresseurs ayant pris la fuite, l'internationale a pu être secourue et conduite à l'hôpital de Poissy, où elle se serait fait poser des points de suture au niveau des mains et des jambes, sans qu'aucune blessure plus sérieuse - type fracture - ne soit heureusement détectée, ont rapporté des proches d'Hamraoui à L'Equipe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.

Aminata Diallo placée en garde à vue

Alors qu'une enquête a évidemment été ouverte par la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Versailles, les policiers ont arrêté ce mercredi... Aminata Diallo, qui conduisait le véhicule le soir de l'agression.

Placée en garde à vue, comme confirmé à BFMTV, cette dernière (elle aussi internationale) est soupçonnée d'avoir orchestré l'agression de sa collègue, éventuellement pour nuire à Hamraoui avec qui elle est en concurrence au Paris Saint-Germain. Diallo, présumée innocente, était d'ailleurs titulaire mardi contre le Real Madrid, pendant qu'Hamraoui était elle dans les tribunes.

Vingt-sept ans après l'agression de la patineuse américaine Nancy Kerrigan par des proches de sa rivale Tonya Harding, le vestiaire du Paris Saint-Germain pourrait donc avoir été le théâtre de l'une des plus rocambolesques affaires de l'histoire du sport féminin.