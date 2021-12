Affaire Hamraoui en direct: Le clan Diallo dément les menaces envers Hamraoui

"Aminata Diallo ne bénéficie d’aucune mesure de protection, confie l’un de ses proches à RMC Sport. Le PSG n’a donc pas mis à sa disposition de garde du corps et il est étonnant comme injustifié que l’on puisse encore salir son nom avec de fausses informations. D’autant qu’en parallèle, comme l’a révélé L’Equipe ce matin, Aminata et Kheira ont été réunies hier par le club. Elles ont, toutes les deux, exprimé leur envie de retrouver le cours normal de leur vie professionnelle et rassuré le club sur leur capacité à rester coéquipières. Aminata a déjà subi, injustement, les préjudices d’un emballement médiatique dévastateur pour elle comme sa famille. Elle aspire uniquement à retrouver une vie normale et qu’on cesse de la lier à une affaire dans laquelle elle n’est pas impliquée."

