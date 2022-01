Affaire Hamraoui: l’enquête patine, de nouvelles pistes explorées

INFO RMC SPORT - Près de trois mois après la violente agression de la joueuse du PSG Kheira Hamraoui, l'enquête n'a pour l'heure pas permis d'identifier les auteurs des faits. Mais les révélations scabreuses s'enchainent, et de nouvelles pistes sont étudiées.

Presque trois mois après l’agression de Kheira Hamraoui, l’enquête menée par la Brigade de la Répression du Banditisme de Versailles n’avance pas énormément. On ne connait toujours pas l’identité du commanditaire de l’agression. Après avoir exploré de nombreuses pistes menant à la garde à vue d’Aminata Diallo, sa coéquipière au Paris Saint-Germain, à l’audition du couple Abidal fin décembre, ou encore à celle du mari de l’attaquante parisienne Kadidiatou Diani, les enquêteurs ont eu beau éplucher les factures de téléphone des différents protagonistes jusqu’à début janvier, d’après nos informations toutes ces pistes n’ont rien amené de concret dans l’évolution de l’enquête. Ni d’indices concordants en faveur de la culpabilité des personnes citées.

Encore de nouvelles pistes explorées

Dernier rebondissement en date illustrant cet état d’avancement de l’enquête: la diffusion sur les réseaux sociaux d’extraits sonores où l’on entend une voix, qui semble être celle de Kheira Hamraoui, qui insulte le couple Abidal. "Cela écarte un peu plus la piste concernant ma cliente. Je constate qu’Aminata Diallo, qui a été jetée en pâture par les médias et par les officiers de police judiciaire dans ce dossier, me semble définitivement écartée de ce dossier. Je crois qu’il y a des pistes très sérieuses qui sont aujourd’hui mises à l’ordre du jour", avance maître Mourad Battikh, avocat de Diallo. Des messages vocaux qui ont choqué les conseils de différents protagonistes. De son côté, l’épouse de l’ancien footballeur, Hayet Abidal, a décidé de ne pas porter plainte. Elle y aura répondu uniquement via son compte Instagram.

Les hématomes sur les jambes de Kheira Hamraoui, agressée le 4 novembre 2021 © DR / BFMTV

Une source proche du dossier nous explique d’ailleurs "que les nouvelles pistes explorées par les enquêteurs sont nombreuses. Et leur nombre montre que Kheira Hamraoui a cultivé de nombreuses inimitiés". Autre preuve de cette nouvelle phase de l’enquête: les personnes entendues n’ont pas été sollicitées à nouveau par les enquêteurs. "On n’a pas du tout été sollicité par le juge d’instruction en charge de l’enquête. Ma cliente n’a pas été convoquée, aujourd’hui, elle est définitivement hors de cause. Toutefois, on en a fait la demande. Je crois qu’Aminata Diallo a des choses à dire, veut encore se battre, et prouver son innocence jusqu’au bout", précise son avocat.

Collision entre le calendrier judiciaire et sportif

Sur le plan sportif, pour le Paris Saint-Germain et les deux joueuses concernées, l’enquête relative à l’agression de Kheira Hamraoui, dont le conseiller n’a pas répondu à nos sollicitations, pourrait avoir des conséquences. En effet, une enquête de ce type peut durer 18 mois (soit jusqu’en mai 2023). Or, Aminata Diallo est en fin de contrat en juin prochain.

Si les négociations en vue d’une prolongation avaient démarré en début de saison car le club de la capitale était satisfait des performances de sa milieu de terrain, elles semblent pour l’instant en suspens, selon nos informations, dans l'attente certainement d'une avancée significative de l'enquête. Pour Kheira Hamraoui, la question se pose moins puisque la championne d’Europe avec le FC Barcelone est liée au club de la capitale jusqu’en juin 2023.