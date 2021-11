Affaire Hamraoui: la colère de l’avocat d’Aminata Diallo, "très affectée" par sa garde à vue

Invité sur BFMTV ce mardi, Mourad Battikh, avocat d’Aminata Diallo, a fustigé la garde à vue contre sa cliente, levée sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle. Il dénonce une justice à deux vitesses.

Son nom a fait la une de l’actualité la semaine dernière. Aminata Diallo, joueuse du PSG, a été placée en garde à vue pendant 35 heures avant d’être relâchée sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle. Elle a été entendue après l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui qu’elle conduisait à bord de sa voiture avant qu’elle ne soit extirpée par deux agresseurs avant d’être frappée aux jambes. Son avocat, Mourad Battikh, dénonce le traitement contre sa cliente alors que les enquêteurs étudient une nouvelle piste et travaillent sur l’hypothèse d’une vengeance de l’entourage d’Eric Abidal.

"Je suis très heureux, définitivement je crois, que ma cliente soit mise hors de cause, a-t-il déclaré sur BFMTV. Elle était ressortie libre d’une garde à vue, à mon sens, infamante, scandaleuse et incohérente. Infamante parce qu’on a jeté l’opprobre sur elle et toute sa famille. Scandaleuse parce qu’elle est sortie sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle et incohérente parce qu’il semble que l’enquête s’affine, que d’autres pistes soient à l’étude. Je constate que les nouveaux protagonistes de ce dossier vont être très probablement entendus en audition libre. Je me pose quand même la question d’une justice à deux poids, deux mesures. Une justice forte avec les faibles, faible avec les fortes. On ne peut pas avoir une justice extrêmement précautionneuse avec les forts, les puissants, les stars et une justice hâtive qui broie, dans son système judiciaire les gens, les inconnus, les anonymes. Ce n’est plus acceptable."

"Très affectée psychologiquement par ce déferlement médiatique"

Pour lui, le placement en garde à vue de sa cliente ne se justifiait pas. Il aurait surtout contribué à jeter son nom en pâture dans la presse. "Si on l’avait convoquée en audition libre, qu’on lui avait posé les questions et qu’elle était ressortie, vous pensez qu’on n’aurait pas pu obtenir le même résultat?, interroge-t-il. Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on retient d’Aminata Diallo? C’est une jeune fille qui a un parcours exemplaire. Elle a passé son bac scientifique en parallèle de sa carrière professionnelle, elle a travaillé au McDonald’s, a fait des fermetures. Elle pourrait être le symbole d’une valeur travail, l’incarnation d’une self-made woman. Mais on retiendra d’elle une jeune fille qui a fait une garde à vue et qui a vaguement été liée à une affaire d’agression."



Me.Battikh précise que les deux coéquipières ne se sont pas reparlés depuis la fin de la garde à vue de sa cliente et salue le PSG qui les protègent. Il évoque aussi l’état d’esprit d’Aminata Diallo après ces journées éprouvantes. "Ma cliente est très affectée psychologiquement par ce déferlement médiatique, conclut-il. Plus de 6.000 articles sont sortis dans les médias nationaux et internationaux. C’est très dommageable qu’elle soit connue pour ça et que les médias ne se soient pas intéressés à elle autrement que par ce biais. En revanche, elle est déterminée à faire la lumière et à clamer son innocence sur le plan judiciaire."