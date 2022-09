Affaire Hamraoui: le conseiller de Marie-Antoinette Katoto dément toute implication

À la suite d'un débat lors du Canal Football Club dans lequel il était cité parmi les quatre autres suspects poursuivis dans l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui, le conseiller de Marie-Antoinette Katoto, qui est également le compagnon de Kadidiatou Diani, a démenti son implication et envisage de "poursuivre en justice en diffamation toute personne qui évoquerait sa participation à ces agissements".

Lors d'un débat sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, le compagnon de Kadidiatou Diani, également conseiller de Marie-Antoinette Katoto, a été cité parmi les quatre autres suspects poursuivis dans l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui.

Une information démentie par Jonas Haddad, l'avocat de ce dernier. "Dans cette émission, l’animateur Hervé Mathoux et M. Carayon ont évoqué une supposée piste menant à 'l’agent de Katoto et au mari de Diani', écrit Jonas Haddad, l’avocat, dans un communiqué que Le Parisien a pu consulter. Tout d’abord, mon client n’est pas l’agent de Katoto mais l’un de ses conseillers. De plus, il n’est pas le 'mari de Diani' mais son compagnon."

Des actions en justice envisagées

Le compagnon de la joueuse du PSG envisage même de "poursuivre en justice en diffamation toute personne qui évoquerait sa participation à ces agissements" et "dénie toute implication dans cette triste affaire". Pour conclure, Jonas Haddad a demandé "la diffusion immédiate de ce message dans le Canal Football Club dans les plus brefs délais. Dans des conditions techniques équivalentes, avec une audience comparable à l’émission", tout en rappelant que "le respect du secret de l’enquête et des protagonistes impose plus de retenue des animateurs qui ne doivent se substituer ni aux policiers ni aux magistrats."

En fin de soirée, Hervé Mathoux a posté un mesage sur Twitter. "Correction sur l’info donnée au CFC ce soir. Contrairement à ce qui a pu être compris, le compagnon de Kadidiatou Diani et conseiller de Marie-Antoinette Katoto ne fait pas partie des personnes aujourd’hui mises en examen dans le cadre de l’agression subie par Kheira Hamraoui. Dont acte."

L'avocate d'Hamraoui dénonce "une campagne de déstabilisation psychologique"

Après la mise en examen d'Aminata Diallo à la fin de sa deuxième garde à vue, l'avocate de Kheira Hamraoui a estimé sur BFMTV que la joueuse était tombée dans un "guet-apens soigneusement préparé, commandité manifestement par une coéquipière." Elle a aussi dénoncé "une campagne de destabilisation phychologique" lorsque la milieu de terrain est revenu sur les pelouses.

"On a mis en cause sa vie privée de façon gravissime avec la diffusion d'enregistrements de notes vocales qu'elle avait pu envoyer à des proches la veille de matchs auxquels elle devait participer. Par ailleurs les supporters du Paris Saint-Germain ont été instrumentalisés pour que soit brandies des banderoles portant atteinte à sa dignité au cours de matchs auxquels elle participait. Des joueuses du PSG ont refusé ostensiblement de récupérer des passes, ont apporté leur soutien à Aminata Diallo lors de manifestations sportives avec le sigle "A", ont dénigré Kheira Hamraoui ce qui a contribué à créer un problème de cohésion dans le groupe. Elle n’a pas été sélectionnée pour participer à l’Euro. Pour une athlète de son niveau, cela été ressenti comme une injustice folle."