Affaire Hamraoui-Diallo: l'avocate d'Hamraoui dénonce une "campagne de déstabilisation psychologique"

Invitée samedi sur le plateau de BFMTV quelques heures après les révélations de L’Equipe sur l’enquête qui a mené à la mise en examen d’Aminata Diallo, Julia Minkowski, l'avocate de Kheira Hamraoui, a dénoncé une campagne de déstabilisation psychologique à l’encontre de la milieu de terrain, toujours mise à l’écart au PSG.

"Soulagée, choquée et écœurée." Voilà dans quel état d’esprit est Kheira Hamraoui ce samedi selon son avocate. La joueuse du PSG agressée à coups de barres de fer le 4 novembre dernier est soulagée "qu'on ait pu retrouver ses agresseurs car elle vivait dans une inquiétude permanente", a indiquée Julia Minkowski sur BFMTV.

Si quatre suspects ont été mis en examen et si son ex-équipière Aminata Diallo a été placée en détention provisoire, Hamraoui est "écœurée et soulagée par ce qu’elle a "découvert dans la procédure", poursuit Me Minkowski. Selon des révélations de L'Equipe, "casser une rotule" et "cocktail de médicaments dangereux" feraient partie des recherches Google effectuées par Diallo, suspectée d’être la commanditaire de son agression.

"Les supporters du PSG ont été instrumentalisés"

Une nouvelle donnée qui s’ajoute à toutes celles que la milieu de terrain a dû encaisser depuis le début de cette sombre affaire. Et notamment depuis son retour sur les terrains en début d'année. "On a alors décidé d'entreprendre une campagne de déstabilisation psychologique à son encontre, souffle son avocate. On a mis en cause sa vie privée de façon gravissime avec la diffusion d'enregistrements de notes vocales qu'elle avait pu envoyer à des proches la veille de matchs auxquels elle devait participer".

"Par ailleurs, les supporters du Paris Saint-Germain ont été instrumentalisés pour que soit brandies des banderoles portant atteinte à sa dignité au cours de matchs auxquels elle participait, a-t-elle ajouté. Des joueuses du PSG ont refusé ostensiblement de récupérer des passes, ont apporté leur soutien à Aminata Diallo lors de manifestations sportives avec le sigle A, ont dénigré Kheira Hamraoui ce qui a contribué à créer un problème de cohésion dans le groupe. Elle n’a pas été sélectionnée pour participer à l’Euro. Pour une athlète de son niveau, cela été ressenti comme une injustice folle."

"Kheira Hamraoui n’est pas un esprit de vengeance"

A ce jour, le camp Hamraoui n’envisage pas de donner des suites sur le plan judiciaire à l’encontre de ses équipières. Elle reste mise à l’écart par son club depuis le début de la saison. "Kheira Hamraoui n’est pas un esprit de vengeance, précise Julia Minkowski. Elle n’a qu’une envie, c’est de retrouver le chemin des pelouses. Il est impensable qu’elle soit totalement mise à l’écart du club avec lequel elle est encore en contrat jusqu’au mois de juin prochain. C’est sa volonté d’y rester."