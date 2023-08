Affaire Rubiales: la mère de Luis Rubiales, en grève de la faim, transportée à l'hôpital

Angeles Bejar, la mère de Luis Rubiales, a été transportée ce mercredi dans un hôpital, au troisième jour de sa grève de la faim. Son fils est au coeur d'une énorme polémique depuis son baiser forcé sur la bouche de Jenni Hermoso lors de la finale de la Coupe du monde.

La mère de Luis Rubiales, qui a entamé lundi une grève de la faim pour soutenir son fils, a été transportée ce mercredi dans un hôpital après s'être sentie "fatiguée" et "stressée". Angeles Bejar, 76 ans, s'était enfermée dans une église de sa ville natale de Motril, dans le sud de l'Espagne, pour protester contre le traitement réservé à son fils dans l'affaire du baiser forcé sur Jenni Hermoso.

"Elle était fatiguée"

"C’est à cause de la chaleur et de tout le reste. Ses pieds étaient enflés et elle était fatiguée. Elle était aussi nerveuse", a déclaré le prêtre local auprès des médias espagnols, précisant que Luis Rubiales avait convaincu sa mère de quitter l'église. "Sa grève de la faim a dû être interrompue, au moins momentanément", indique le quotidien madrilène AS.

Luis Rubiales est au coeur d'un tourbillon médiatique depuis qu'il a été filmé en pleine célébration de la victoire de la Roja féminine sur l'Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde prenant à deux mains la tête de Jenni Hermoso avant de l'embrasser par surprise sur la bouche.

Agé de 46 ans, il a été suspendu par la Fifa "de toute activité liée au football au niveau national et international" pendant 90 jours et le Parquet espagnol a de son côté ouvert une enquête préliminaire pour "agression sexuelle" présumée. L'affaire, surnommée le "#MeToo du foot espagnol" et qui a éclipsé le sacre mondial de la Roja, a entraîné une vague d'indignation en Espagne mais aussi à l'étranger.