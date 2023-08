EN DIRECT - Affaire Rubiales: La mère de Rubiales entame une grève de la faim pour dénoncer "la chasse inhumaine et sanglante" contre son fils

La Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) a convoqué ce dimanche une réunion "extraordinaire et urgente" des présidents des Fédérations Territoriales, prévue lundi au siège de la fédération à Las Rozas (Madrid), où ils procéderont à une "analyse et évaluation" de la suspension infligée à Luis Rubiales par la FIFA.

Suite aux instructions de M. Pedro Rocha, président par intérim le temps de la suspension provisoire de 90 jours infligée par la FIFA à Luis Rubiales, et conformément aux statuts, la RFEF elle-même a informé dans un communiqué de presse qu'"une réunion extraordinaire et urgente de la Commission des Présidents des Fédérations Autonomes et Territoriales a été convoquée".

