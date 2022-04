PSG: Hamraoui absente toute la semaine après son altercation avec une coéquipière

Kheira Hamraoui n'a pas participé à l'entraînement de l'équipe féminine du PSG ce mardi. La milieu de 32 ans sera également absente pendant le reste de la semaine et ne devrait pas participer à la demi-finale retour de Ligue des champions contre Lyon samedi prochain.

Kheira Hamraoui était absente de l’entraînement du PSG ce mardi à Bougival. Selon les informations de RMC Sport, la milieu sera absente toute la semaine, soit jusqu’à la demi-finale retour de Ligue des champions face à l’Olympique Lyonnais.

Elle ne devrait pas jouer pendant ce match décisif pour le club francilien. Battue à Lyon lors du match aller (2-3), l'équipe parisienne devra absolument l'emporter samedi prochain pour espérer disputer la finale continentale.

Les joueuses impliquées reçues par la direction

Déjà absente lors de la première manche, Kheira Hamraoui ne devrait donc pas non plus jouer lors de la seconde sur la pelouse du Parc des Princes. Comme attendu, la milieue de 32 ans a été reçue par la direction du PSG après l'altercation avec Sandy Baltimore. L'ancienne joueuse du Barça a ainsi été reçue par Ulrich Ramé (manager général de la section féminine), Leonardo et Angelo Castellazzi.



Les autres joueuses concernées par l’altercation ont aussi été reçues par la direction. Le club francilien essaye de maintenir autant de sérénité que possible jusqu’au match face à l’OL en C1. Déjà éliminées aux portes de la finale la saison passée (par le Barça, futur vainqueur), les Parisiennes espèrent venir à bout des Fenottes pour obtenir une troisième chance de titre après 2015 et 2017.