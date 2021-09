Après Osaka et Biles, la gardienne du PSG évoque la délicate santé mentale des sportifs professionnels

Stephanie Labbé, qui a remporté le tournoi olympique avec le Canada, explique que la compétition a été extrêmement difficile sur le plan psychologique. La gardienne du PSG revient sur son mal-être dans une tribune pour la FIFPRO, l'union mondiale des joueurs de football professionnels.

Les sportifs s'ouvrent sur ce sujet. Après Simone Biles, la gymnaste américaine, et Naomi Osaka, la joueuse de tennis japonaise, lors des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, Stéphanie Labbé se confie sur sa santé mentale, mise à rude épreuve lors des olympiades nipponnes.



"Donner la priorité à sa propre santé mentale plutôt qu'à la compétition est une chose qui était particulièrement répandue pendant Tokyo 2020, comme l'ont souligné Simone Biles et Naomi Osaka. J'ai sympathisé avec elles, car je sais personnellement qu'en fin de compte, la santé mentale et la santé physique ne sont pas si différentes. Le problème est que lorsqu'un problème de santé mentale survient, il peut être beaucoup plus difficile à reconnaître et à exprimer", explique-t-elle dans une tribune à la FIFPRO.



La gardienne de but, qui a signé au PSG cet été, explique également qu’après la médaille de bronze obtenue aux Jeux de Rio en 2016, le retour sur terre a été difficile.



"Lorsque tout le monde s'est mis à réclamer la médaille et à parler de cette expérience, j'ai commencé à me sentir vide à l'intérieur. J'ai commencé à penser que ce morceau de métal valait plus que moi en tant que personne, et je pense que cela a déclenché une spirale pour moi. Sans compétition immédiate dans un avenir proche, j'ai commencé à sentir ma motivation diminuer", ajoute-t-elle.

Une pause internationale en 2012

Stéphanie Labbé est prise d'un mal-être depuis de nombreuses années. La Canadienne s’est mise en retrait de sa sélection nationale. Une décision qu’elle estime judicieuse à ce moment-là de sa carrière.



"Dès que je me suis engagée à faire cette pause, j'ai ressenti un immense soulagement d'avoir pu choisir de me retirer d'un environnement qui n'était pas sain pour mon état mental. J'avais laissé des facteurs externes dicter ma confiance et mon estime de soi, et j'avais besoin de prendre mes distances par rapport à l'équipe nationale pour pouvoir trouver ces choses en moi en tant que personne. Si je pouvais communiquer avec la moi d'il y a neuf ans, je lui dirais qu'elle prend absolument la bonne décision", confie Stéphanie Labbé à l'union mondiale des joueurs de football professionnels. Stéphanie Labbé sera à l'oeuvre sur les terrains ce week-end, avec le PSG qui reçoit son voisin, le Paris FC.