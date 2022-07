Hegerberg, Rapinoe, Putellas… la malédiction du Ballon d’or féminin

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, la milieu de terrain Alexia Putellas ne disputera pas l’Euro 2022 féminin avec l’Espagne. Un pépin physique de taille pour celle qui a gagné la dernière édition du Ballon d’or. Une distinction qui réussit peu aux lauréates, à l'image d'Ada Hegerberg et Megan Rapinoe. Ces dernières ont connu des difficultés depuis l’obtention de cette récompense.

Le Ballon d’or, la plus prestigieuse des récompenses individuelles, une reconnaissance prisée par toutes et tous... mais qui s'apparente pour l'instant à une vraie malédiction chez les féminines. Preuve en est pour Ada Hegerberg, Megan Rapinoe et Alexia Putellas.

Alexia Putellas (28 ans) – Ballon d’or 2021

Avec ses 18 buts et 15 passes décisives inscrits en championnat avec le FC Barcelone, c’est une Alexia Putellas en grande forme qui était sur le point de participer à l’Euro 2022 avec l’Espagne. Mais il n’en sera finalement rien. La milieu de terrain a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche à la veille du début de la compétition et sera absente des terrain plusieurs mois.

La joueuse restait sur une réalisation contre l’Italie à l’occasion d’un match amical disputé le 1er juillet (1-1). Elle était devenue par la même occasion, la première espagnole à atteindre les 100 sélections avec son pays. Privée d’une de ses meilleures armes, la Roja aura fort à faire pour aller au bout de la compétition.

Megan Rapinoe (37 ans) – Ballon d’or 2019

C’est l’un des noms les plus connus dans le football féminin. Que ce soit par ses performances ou ses prises de positions pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, Megan Rapinoe fait souvent parler d’elle. Pilier de l’équipe américaine lors de la Coupe du monde 2019 remportée par son pays, la milieu de terrain a eu l’honneur de recevoir le Ballon d’or lors de cette même année.

Mais depuis quelques temps, son nom est de moins en moins lié au terrain. Elle ne joue quasiment plus. En 2020, très prise par ses combats politiques et sociétaux, l’Américaine ne dispute pas un seul match avec l’OL Reign. Cette dernière refusera même de participer à un tournoi organisé par la ligue américaine (NWSL). Si son nom reste connu du grand public, ce ne sont plus vraiment ses matchs qui agitent l’actualité.

L’attaquante de l’Olympique Lyonnais Ada Hegerberg est la première à avoir remporté le Ballon d’or féminin. C’était en 2018, la soirée avait même été marquée par une polémique concernant le DJ français Martin Solveig.Mais un évènement va sérieusement plomber la carrière d’Hegerberg derrière. À partir de janvier 2020, la joueuse ne jouera plus aucun match pendant 21 mois. La faute à une rupture de ligament croisé antérieur du genou droit et deux fractures de fatigue au tibia gauche. Malgré ces pépins physiques, la Lyonnaise garde la confiance de son club et voit même son contrat être prolongé jusqu’en 2024.Après des mois de galères, la Norvégienne arrive à nouveau à enchaîner les rencontres et reste sur une saison à 10 buts en championnat. Cette dernière va même participer à l’Euro 2022 avec son pays.