Coupe du monde 2023 (qualifs): les Lyonnaises Malard et Bacha forfaits avec les Bleues

Touchées ce week-end avec l'OL, Melvine Malard et Selma Bacha sont forfaits pour le rassemblement de l’équipe de France, qui doit affronter le pays de Galles (8 avril) et la Slovénie (12 avril) en matchs de qualification pour le Mondial 2023.

Entrées en jeu lors du dernier match de l'équipe de France féminine, le 22 février dernier en finale du Tournoi de France contre les Pays-Bas (victoire 3-1), Melvine Malard et Selma Bacha vont manquer le rassemblement des Bleues, dernier rendez-vous avant l’Euro 2022 prévu cet été en Angleterre (6 au 31 juillet).

Touchées lors du match de Championnat de l’Olympique lyonnais dimanche à Guingamp (0-2), les deux internationales lyonnaises s'étaient rendues à Clairefontaine afin de faire constater leur pépin physique par le staff médical de l'équipe de France.

Sarr et Morroni convoquées à la rescousse

Qui a révélé ce lundi la nature de leur blessure: Malard souffre ainsi des adducteurs tandis que Bacha est touchée au quadriceps gauche. En conséquence, l'attaquante et la latérale gauche sont forfaits pour le rassemblement des 23 Bleues de Corinne Diacre qui débute ce lundi à Clairefontaine, et pour les deux prochains matchs de qualification pour le Mondial 2023 face au pays de Galles (8 avril) et à la Slovénie (12 avril).

Malard et Bacha sont numériquement remplacées dans le groupe tricolore par Ouleymata Sarr (Paris FC) et Perle Morroni (Olympique lyonnais).