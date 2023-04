Coupe de France féminine: le Collectif Ultras Paris appelle à "envahir" Orléans pour la finale contre l'OL

Dans un communiqué ce vendredi, le Collectif Ultras Paris (CUP) a lancé la campagne "Tous à Orléans" en vue de la finale de Coupe de France le 13 mai qui se jouera au Stade de la Source entre le PSG et l'OL. Le groupe de supporters entend avoir une enceinte "100% parisienne".

Le 13 mai prochain, la finale de la Coupe de France féminine opposera le PSG à l'OL. A deux semaines de ce rendez-vous, le Collectif Ultras Paris (CUP) a adressé un message aux supporters parisiens, afin de les inciter à se rendre à Orléans, où le match se déroulera au Stade de la Source.

Le Stade a une capacité de 7.533 places

"A l'occasion de la finale de la Coupe de France féminine opposant notre club le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais, nous appelons tout le peuple parisien à envahir la ville d'Orléans afin de porter nos joueuses jusqu'à la victoire, écrit le CUP dans un communiqué. Ultras ou simples supporters, nous devons être présents!"

Le Stade de la Source a une capacité de 7.533 places et sera le théâtre d'un affrontement entre les deux plus grands clubs français. "Prenez vos places sur toutes les billetteries possibles que ce soit celle du PSG, Orléans ou de la FFF, le Stade de la Source doit être 100% parisien, continuent les Ultras. On veut la Coupe!"

Le PSG féminin a remporté à trois reprises la Coupe de France au cours de son histoire et est tenant du titre. L'OL est le club le plus titré de la compétition avec neuf sacres, dont quatre obtenus face au PSG. La lutte entre les deux équipes animera aussi les trois dernières journées de la D1 Arkéma. Pour l'heure, les Lyonnaises devancent d'un point les Parisiennes mais une rencontre décisive s'annonce le 21 mai.