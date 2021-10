Coupe du monde 2023 (qualifs): les Bleues humilient l’Estonie 11-0

L’équipe de France féminine de football a écrasé l’Estonie 11-0 ce vendredi soir Créteil dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023. Avec ce nouveau carton, les Bleues occupent la tête de leur poule.

L’équipe de France a encore soigné sa différence de buts. Après avoir pulvérisé la Grèce 10-0 au mois de septembre en ouverture des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, les joueuses de Corinne Diacre ont encore réalisé un énorme festival offensif vendredi soir face à l’Estonie, humiliée 11-0 au stade Dominique-Duvauchelle de Créteil.

Si on ajoute le succès obtenu en Slovénie (3-2), les Bleues signent une troisième victoire en autant de rencontres et caracolent en tête du groupe F avec un goal average monstrueux de +22.

Huit buteuses différentes

Geyoro (5e), Katoto (15e), Périsset sur penalty (25e), Cascarino (29e), Toletti (45e), Orav contre son camp (52e), Diani (53e), un doublé de Tounkara (65e, 71e), un but contre son camp de Saar (79e) et enfin Dali (90e) ont fait trembler les filets pour les Tricolores. "On a été sérieuses du début à la fin, a Il y a plusieurs buteuses, cela montre que tout le monde est impliqué", a commenté Tounkara au micro de W9 après la recontre.

"J’ai pour principe de ne jamais sous-estimer aucun adversaire. Tant que le coup de sifflet final n’est pas donné, il n’y a pas de victoire facile. On a deux objectifs : gagner et se faciliter la tâche en marquant le plus vite possible", avait déclaré Corinne Diacre lors de l’annonce de sa liste. Mission accomplie pour son équipe qui tentera de poursuivre son sans-faute mardi sur la pelouse du Kazakhstan (coup d’envoi à 17h). La Coupe du monde 2023 se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande.