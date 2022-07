Euro 2022: Wendie Renard soutient les Anglaises, qui ne veulent plus jouer en short blanc à cause de leurs menstruations

En conférence de presse ce samedi, Wendie Renard a soutenu la demande des joueuses de l’équipe d’Angleterre qui ont demandé à Nike de ne plus leur fournir de shorts blancs, en raison de leurs menstruations. Elle espère même que l'équipementier fera de même pour les Bleues.

"C'est vrai que c'est pas mal." Interrogée ce samedi en conférence de presse sur la requête des Anglaises de ne plus porter de short blanc en raison des menstruations, la capitaine des Bleues Wendie Renard s'est montrée elle aussi en faveur d'une telle mesure. L'équipe de France, également équipée par Nike, joue aussi en short blanc peu importe le maillot.

"Je félicite les Anglaises pour ça"

"C'est vrai que c'est pas mal, parce qu'effectivement, comme peut-être vos soeurs, vos mamans, ce n'est pas évident de jouer avec un short blanc, concède un peu gênée la Lyonnaise. Mais on s'adapte, nous sommes des joueuses de haut niveau et on sait que malheureusement nous avons nos règles, ça fait partie de notre vie. C'est une bonne chose. Je félicite les Anglaises pour ça et s'ils peuvent faire la même chose pour nous ça serait cool."

C'est la première fois qu'une joueuse de l'équipe de France s'exprime sur le sujet et le tabou qui entoure ce sujet dans le sport féminin semble là aussi peser sur la réponse de la joueuse.

"J'espère qu'ils vont changer cela"

Au lendemain de leur entrée en lice réussie dans leur Euro (victoire contre l'Autriche), les joueuses anglaises avaient levé ce tabou sur les menstruations dans le sport et à l'image d'Alicia Barnett, joueuse britannique de double, elles s'étaient elles aussi plaintes de la couleur blanche de leurs shorts. Une contrainte supplémentaire pour les filles ayant leurs règles et un risque de taches rouges sur leur short. Beth Mead, attaquante d’Arsenal et buteuse décisive ce mercredi face à l’Autriche lors du match d’ouverture, évoque cette crainte dans des propos rapportés par The Telegraph.

"C'est quelque chose que nous avons transmis à Nike, apprend-elle. J'espère qu'ils vont changer cela. C'est très sympa d'avoir une tenue toute blanche mais parfois ce n'est pas pratique en période de règles. Nous nous en occupons du mieux que nous pouvons. Nous en avons discuté en équipe et nous en avons fait part à Nike."

Elle avait ensuite ajouté que le futur choix de couleur ne l’importe pas: "Je suis assez ouverte, je suis assez tranquille pour être honnête. Tant que je joue pour mon pays, ce que je porte ne me dérange pas." Un constat que ne partage pas sa coéquipière Georgia Stanway: "C’est difficile, parce que nous associons l’Angleterre au blanc, estime la recrue du Bayern Munich. Le maillot domicile est assez incroyable, il est vraiment joli. Je pense que c’est quelque chose dont on peut parler en équipe, en tant que groupe de filles."