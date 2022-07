Euro 2022: les Anglaises ne veulent plus jouer en short blanc à cause de leurs menstruations

Les joueuses de l’équipe d’Angleterre ont demandé à leur équipementier Nike de ne plus leur fournir de shorts blancs, en raison de leurs craintes liées aux règles menstruelles.

Au lendemain de leur entrée en lice réussie dans leur Euro (victoire contre l'Autriche), les joueuses anglaises ne semblent pas totalement satisfaites de leur tenue de match. La couleur blanche les inquiète particulièrement par rapport aux règles et donc au risque de taches rouges sur leur short.

>> revivez la victoire de l'Angleterre dans les conditions du direct

"C'est quelque chose que nous avons transmis à Nike. J'espère qu'ils vont changer cela"

Beth Mead, attaquante d’Arsenal et buteuse décisive ce mercredi face à l’Autriche lors du match d’ouverture, évoque cette crainte dans des propos rapportés par The Telegraph: "C'est quelque chose que nous avons transmis à Nike, apprend-elle. J'espère qu'ils vont changer cela. C'est très sympa d'avoir une tenue toute blanche mais parfois ce n'est pas pratique en période de règles. Nous nous en occupons du mieux que nous pouvons. Nous en avons discuté en équipe et nous en avons fait part à Nike."

Avant d’expliquer que le futur choix de couleur ne l’importe pas: "Je suis assez ouverte, je suis assez tranquille pour être honnête. Tant que je joue pour mon pays, ce que je porte ne me dérange pas." Un constat que ne partage pas sa coéquipière Georgia Stanway: "C’est difficile, parce que nous associons l’Angleterre au blanc, estime la recrue du Bayern Munich. Le maillot domicile est assez incroyable, il est vraiment joli. Je pense que c’est quelque chose dont on peut parler en équipe, en tant que groupe de filles."

"Une fois que tu es sur le terrain, plus rien d'autre n'a d'importance"

Stanway déclare aussi que les couleurs devraient ainsi être modifiées. "Je pense que l'année prochaine, il y aura potentiellement un changement de couleur, souffle-t-elle. Je pense que c'est difficile, car une fois que tu es sur le terrain, plus rien d'autre n'a d'importance. Je pense que nous avons un bon médecin qui aime s'occuper de nous. Quand l'adrénaline monte, tu peux être nu et personne ne s'en souciera. C'est ce qui arrive quand tu es sur le terrain, tu oublies tout."

Ce débat autour du blanc dans les tenues sportives féminines est arrivé jusque dans les allées de Wimbledon, qui n’accueille que des joueurs et joueuses uniquement vêtus de cette couleur. Comme le rappelle le média anglais, Alicia Barnett, joueuse britannique de double, a évoqué ce sujet encore tabou. "Je pense que certaines traditions pourraient être changées, a-t-elle déclaré. Pour ma part, je suis une ardente défenseure des droits des femmes et je pense qu'avoir cette discussion est tout simplement incroyable, que les gens en parlent maintenant."