Affaire Rubiales: Cadix, Séville... Les joueurs de Liga se rangent derrière Jenni Hermoso

Victime d’un baiser forcé de la part du président de la fédération espagnole Luis Rubiales, Jenni Hermoso peut compter sur les soutiens des clubs de Liga. Afin de montrer leurs encouragements envers la championne du monde, plusieurs clubs ont partagé des messages de soutien sur les terrains.

Attaquée à deux reprises par des communiqués de la part de la fédération espagnole, l’accusant de mentir concernant le baiser forcé du président Luis Rubiales, Jenni Hermoso a de nombreux soutiens. Ce samedi, plusieurs clubs de Liga qui jouaient la 3e journée du championnat ont eu une pensée pour la récente championne du monde.

Opposés à Gérone, les joueurs du Séville FC sont rentrés sur la pelouse avec un t-shirt personnalisé avec l'inscription "se acabo" ("ça suffit"). Un slogan utilisé depuis quelques jours pour soutenir l’attaquante. De leur côté, les joueurs de Cadiz sont entrés sur la pelouse avec une banderole où il était écrit: "Nous sommes tous Jenni".

Le foot féminin espagnol soutient Hermoso

Du côté du sport féminin en Espagnol, il y a également eu des encouragements pour Hermoso. Les joueuses de la Real Sociedad sont apparues avec des bracelets où le fameux slogan "se acabo" était écrit. Ancienne joueuse de l’Atlético de Madrid, Hermoso a aussi vu son ancien club lui rendre hommage. Les Colchoneros ont pris la pause en arborant le maillot de l’Espagnole.

Ce vendredi, les joueuses de l’Atlético de Madrid et du Milan AC qui s’affrontaient dans le cadre de la finale de la Women’s Cup ont présenté ensemble une banderole avec l’inscription: "Avec toi, Jenni Hermoso."

Les messages de Iniesta et Xavi

Présent ce samedi en conférence de presse, le coach du Barça Xavi a aussi partagé son soutien à Hermoso, et critiqué l’attitude de Luis Rubiales: "Je voudrais apporter mon soutien inconditionnel à Jenni et à toutes les joueuses et condamner le comportement du président de la RFEF, que je trouve inacceptable, et ma tristesse que l'on ne parle pas du titre et que l'on ne parle que du comportement, qui est intolérable."

Son ancien coéquipier Andres Iniesta a également pris la parole dans cette affaire: "Nous ne pouvons pas tolérer des actes comme ceux que nous avons vus (...) Nous avons dû supporter un président qui s'est accroché à son poste, qui n'a pas admis que son comportement était inacceptable et qui nuit à l'image de notre pays et de notre football dans le monde entier."