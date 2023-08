EN DIRECT - Affaire Rubiales: L'étau se resserre sur le président de la fédé espagnole après son baiser forcé à Jenni Hermoso

La présidente de la Liga féminine, Beatriz Álvarez Mesa, a signé un texte dans lequel elle critique sévèrement le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales. Elle affirme que l'image que l'on a pu voir de lui après la victoire de la Coupe du monde en Australie correspond à la façon dont le dirigeant du football espagnol se comporte réellement en privé.

"Malheureusement, je ne suis pas surprise par cette attitude ou par le comportement inapproprié du président de la RFEF dans la manière de procéder et de s'adresser aux gens. Ce n'est pas quelque chose d'isolé et encore moins de spontané. L'agressivité, l'arrogance et le mépris permanent ont toujours été présents dans les relations personnelles et institutionnelles. Ce qui s'est passé, c'est que le personnage que beaucoup d'entre nous connaissent en privé est apparu en public."

"En tant que présidente du football professionnel féminin, en tant qu'ancienne footballeuse et en tant que femme, j'ai l'obligation, la responsabilité et le droit de dire que le football, le sport espagnol et les footballeuses méritent beaucoup plus et qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et elles ont été dépassées. Cela restera dans l'histoire du sport mondial, et la façon dont le gouvernement espagnol agira également."