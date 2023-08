Affaire Rubiales: le parquet espagnol ouvre une enquête pour "agression sexuelle"

Suspendu de toute activité liée au football par la Fifa, pour son baiser forcé sur la joueuse Jenni Hermoso, le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a appris ce lundi que le parquet espagnol ouvrait une enquête préliminaire pour agression sexuelle présumée.

Le parquet espagnol a annoncé lundi qu'il allait ouvrir une enquête préliminaire pour "agression sexuelle" présumée dans l'affaire du baiser forcé du patron du football espagnol Luis Rubiales sur une joueuse lors du sacre de l'Espagne au Mondial. Le parquet va enquêter sur "des faits qui pourraient être constitutifs d'un délit d'agression sexuelle", a indiqué le ministère public dans un communiqué transmis à l'AFP, invitant Jennifer Hermoso à se mettre en contact avec le parquet de l'Audience nationale "dans un délai de 15 jours" afin d'être "informée de ses droits en tant que victime" et de "déposer plainte" le cas échéant.

Rubiales affirme que le baiser était consenti, Hermoso se dit victime d'une agression

L'internationale espagnole Jenni Hermoso a assuré vendredi soir s'être sentie "vulnérable et victime d'une agression" lorsqu'elle a été embrassée par le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, dimanche lors de la finale du Mondial, après avoir affirmé que ce baiser "n'était pas consenti". Quelques heures plus tôt, Hermoso avait assuré, dans un premier communiqué de son syndicat Futpro, qu'elle n'avait "à aucun moment consenti à ce baiser", démontant la défense de Luis Rubiales.

Contre toute attente et malgré les pressions, le patron du foot espagnol avait refusé de démissionner de son poste vendredi devant l'assemblée générale extraordinaire de sa Fédération réunie près de Madrid. En poste depuis 2018, l'ancien défenseur s'est lancé dans une contre-attaque, affirmant que le baiser était "réciproque" et "consenti" et qu'il avait obtenu la permission de le faire, tout en fustigeant le "faux féminisme". Le lendemain, samedi, la Fifa a annnoncé suspendre provisoirement le président de la fédération espagnole de football 'de toute activité liée au football au niveau national et international".