Coupe du monde 2023: les tenantes américaines débutent par un large succès face au Vietnam

Double tenantes du titre, les Américaines ont logiquement dominé le Vietnam pour leur entrée en lice au Mondial samedi à Auckland (3-0), avec un doublé de l'attaquante Sophia Smith. Les Etats-Unis, qui visent un troisième sacre d'affilée en Coupe du monde, prennent la tête du groupe E en attendant le duel entre les Pays-Bas et le Portugal, prévu dimanche (9h30) à Dunedin (Nouvelle-Zélande).

Sophia Smith héroïne de la rencontre

Pour leur première participation à une Coupe du monde, les Vietnamiennes ont bien résisté à l'armada américaine, mais l'écart était trop important. Sacrée "MVP" (joueuse de l'année) du prestigieux championnat nord-américain en 2022 avec Portland, Smith (22 ans) a déjà montré d'excellentes dispositions avec un doublé (14e, 45e+7) qui lui permet de prendre la tête du classement des buteuses du tournoi.

En l'absence de Mallory Swanson, autre arme offensive majeure gravement blessée à un genou, Smith se positionne déjà comme l'une des attractions de la compétition en Océanie. Encouragées juste avant leur rencontre par le président américain Joe Biden, les Américaines n'ont pas tremblé, même si leur star Alex Morgan a manqué un penalty, bien sauvé par la gardienne Kim Tranh Tran Thi (43e).

Des débuts remarqués

Signe de l'immense popularité de l'équipe américaine aux Etats-Unis, une imposante statue de Morgan a été érigée en plein New York ces derniers jours. Mais l'attaquante n'a pas tiré le meilleur penalty de sa carrière, loin de là... Il s'agissait du sixième penalty en six matches depuis le début du Mondial, et seuls deux d'entre eux ont été marqués !

Pour sa dernière saison et son dernier Mondial, la vedette emblématique de la sélection américaine Megan Rapinoe a fêté sa 200e sélection en entrant en jeu après 62 minutes, un quart d'heure avant le dernier but signé Lindsey Horan (77e), capitaine au coup d'envoi.

Un choc en 2e journée

La rencontre s'est jouée devant un stade bien garni à Auckland, dans le sillage d'un début de Mondial très encourageant en termes d'affluence. La programmation de la rencontre à 13H00 locales a d'ailleurs permis à de nombreux Américains de se réunir partout dans le pays, car la rencontre avait lieu en début de soirée sur la côte ouest.

Pour les USA, le grand moment de la phase de groupes reste néanmoins à venir, avec un choc contre les Pays-Bas jeudi (03H00) à Wellington. Un remake de la dernière finale mondiale en France en 2019 remportée par les Américaines (2-0). Cette affiche permettra d'en savoir beaucoup plus sur les capacités des Etats-Unis à remporter une troisième Coupe du monde de suite. Un exploit inédit dans l'histoire.