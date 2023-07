EN DIRECT - Coupe du monde féminine 2023: c'est parti pour le premier match avec Nouvelle Zélande-Norvège

La Coupe du monde féminine de football se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Si l'équipe de France fait partie des prétendantes au titre, plusieurs autres grandes nations rêvent d'un succès comme le Brésil, les Etats-Unis ou encore l'Angleterre et l'Allemagne. Toutes les infos et les résultats sur le Mondial féminin sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Place aux hymnes pour ce premier match du Mondial Les joueuses des deux équipes entre sur le terrain. Le premier match de ce Mondial 2023 va débuter dans un instant.



Fin de la cérémonie d'ouverture, place au premier match Pas trop long mais avec de la qualité. La Fifa a fait les choses bien pour sa cérémonie qui se termine déjà. Dans quelques minutes, le premier match du Mondial 2023 va débuter. L'un des pays hôtes, la Nouvelle-Zélande va défier la Norvège et sa star Ada Hegerberg.



La cérémonie d'ouverture bat son plein La cérémonie d'ouverture a débuté. Outre un sepctacle avec des danseurs maoris, toutes les équipes engagées dans ce Mondial 2023 sont présentées sur les écrans géants.



La cérémonie d'ouverture va bientôt commencer Avant le premier match, la cérémonie d'ouverture débutera à 8h35.



Le programme du jeudi 20 juillet Après la cérémonie (ou plutôt les deux organisées en Australie et en Nouvelle-Zélande), deux matchs sont programmés ce jeudi. Dès 9h, la Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège d'Ada Hegerberg. A 12h, l'Australie de Sam Kerr lancera son Mondial contre l'Irlande.



Les chances de la France, les autres favorites... on vous dit tout Quatre ans après la dernière édition en France, la 9e Coupe du monde féminine se déroule cet été en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Doubles tenantes du titre, les Américaines font partie des grandes favorites à leur propre succession, tandis que les Bleues d’Hervé Renard sont en quête d’un premier sacre continental. >> Le point sur les favorites du Mondial 2023



Comment et à quelle heure regarder les Bleues pendant le Mondial Même si le Mondial se déroule à l'autre bout du globe, les Bleues de Wendie Renard seront bien diffusées à la télévision française. L’équipe de France démarre sa compétition le 23 juillet et jouera tous ses matchs à 12 heures. RMC Sport vous indique sur quelles chaînes voir les matchs de la France. >> C'est par là



Une fusillade mortelle à Auckland, le Mondial aura lieu comme prévu En cette première journée de compétition pour la Coupe du monde féminine de football, une fusillade a fait trois morts, dont le tireur présumé, ce jeudi en Nouvelle-Zélande, à Auckland, qui accueille le tournoi. Mais les autorités locales ont déjà confirmé que le Mondial débuterait et serait joué comme prévu malgré ce drame. >> Plus d'explications ici



Bonjour à tous, La Coupe du monde féminine de football débute ce jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jusqu'à la grande finale prévue le 20 août, les meilleures nations mondiales s'affronteront pour le titre. Si les Américaines font encore office de favorites, les Bleues désormais dirigées par Hervé Renard rêvent de remporter un premier titre. Tout au long de la compétition, ne manquez aucune info grâce à RMC Sport.