Coupe du monde féminine: la France vient à bout du Brésil et se rapproche des huitièmes

L'équipe de France s'impose 2-1 face au Brésil ce samedi à l'occasion du second match des phases de poules de la Coupe du monde. Après leur match nul face à la Jamaïque (0-0), les Bleues de Hervé Renard ont signé une très belle prestation et se rapprochent de la qualification en huitièmes de finale.

Un match bien maîtrisé. Bousculée lors de son premier match en phase de poules de la Coupe du monde face à la Jamaïque (0-0), l'équipe de France s'est rassurée face au Brésil et signe une belle victoire 2-1. Les Bleues passent en tête du groupe F mais devront attendre leur dernier match face au Panama mercredi pour se qualifier en huitièmes de finale.

Une bien meilleure équipe de France

Hervé Renard avait prévenu: pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que face aux Reggae Girlz, il faudra très bien démarrer son match. Une leçon parfaitement retenue par les Bleues, qui, dans le même dispositif que lors de leur première rencontre du Mondial en 4-4-2, se montrent très tranchantes, avec beaucoup d'intensité et de verticalité.

La paire Diani-Le Sommer combine beaucoup mieux et la doublette Dali-Bacha sur les côtés est très tranchante. C'est d'ailleurs Eugénie Le Sommer qui lance la première offensive tricolore, cherchant Kadidiatou Diani sur un centre (3e), signalée hors-jeu. S'en suivent deux tentatives lointaines, dont une frappe de Toletti en retrait (5e), puis Perisset en première intention (8e), sans succès. Le Sommer trouve presque la faille dès la 13e minute, sur une tête à bout portant qui rase le poteau (13e).

Eugénie Le Sommer première buteuse tricolore

"ELS" finira pas ouvrir le score dans la foulée, après un très long centre de Sakina Karchaoui pour Diani qui remise de la tête pour la Lyonnaise au point de pénalty (1-0, 17e). Un but qui vient concrétiser un très bon début de partie tricolore et qui permet à Eugénie Le Sommer de devenir la meilleure buteuse de l'équipe de France en Coupe du monde. Des Bleues qui ont tout de même failli se faire surprendre sur une perte de balle, puisqu'Adriana récupère le ballon à l'entrée de la surface, servie par Debinha. Elle tente d'accrocher la lucarne opposée sur une frappe enroulée mais c'est trop haut (23e).

Une alerte qui vient réégaliser peu à peu la première période, au penchant très bleu-blanc-rouge. Sandie Toletti vient notamment offrir une nouvelle occasion à la Seleçao en stoppant d'un gros tacle Adriana, qui filait seul en contre-attaque (28e). A l'opposé Grace Geyoro, qui s'était bien projetée, bute sur Leticia, qui réalise une grosse parade devant la milieu du PSG, finalement signalée hors-jeu (32e).

Une furia brésilienne pour égaliser

La seconde période garde son intensité et ses duels mais le Brésil revient du vestiaire avec de bien meilleures ambitions. En témoigne l'occasion offerte par la défense française à Debinha et Adriana, qui heureusement pour les Bleues ne s'entendent pas pour reprendre un centre de Borges (58e). Mais la numéro 9 brésilienne aura une seconde chance et va enchaîner un très bon contrôle-frappe sur une belle passe de Kerolin (1-1, 58e) pour égaliser.

Se faisant peu à peu submergées, les Bleues réagissent et voient notamment Grace Geyoro envoyer une lourde frappe, après avoir pris le temps de contrôler dans la surface brésilienne (66e). Après une belle vague brésilienne, la France remet le pied sur le ballon et Selma Bacha va même tenter un audacieux centre-tir (75e) qui termine dans le petit filet extérieur.

Un temps additionnel interminable

Un retour en force que la France confirme grâce à un bon corner de Selma Bacha qui trouve la tête smashée de Wendie Renard au second poteau (2-1, 83e). La capitaine des Bleues, incertaine jusqu'au coup d'envoi, vient libérer l'équipe de France en inscrivant son premier but de la compétition. La France continue de pousser et profite de la bonne entrée de Vicki Becho pour tenter d'enfoncer le clou (90+2e, 90+6e).

Les huit minutes de temps additionnel semblent interminables pour Hervé Renard, qui s'en prend à l'arbitre et ne comprend pas un ultime coup franc sifflé après la fin des 7 minutes de temps additionnel initial. Au coup de sifflet final, les Bleues exultent et particulièrement Wendie Renard, qui réunit tout le groupe tricolore pour un cri de guerre à plein poumons. Rendez-vous face au Panama mardi !