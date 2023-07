France-Jamaïque: en manque de réussite, les Bleues se contentent d'un nul pour débuter la Coupe du monde

Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2023, l’équipe de France féminine a buté sur une valeureuse équipe de la Jamaïque à Sydney (0-0). D'abord bousculées puis en manque de réussite, les Françaises devront faire mieux dès samedi prochain face au Brésil.

Ces dernières années, l’équipe de France féminine nous avait habitués à des entames de tournois canons (victoires 4-0 face à la Corée du Sud au Mondial 2019 et 5-1 contre l’Italie à l’Euro 2022). Mais ce dimanche, le premier match de la Coupe du monde 2023 n’a pas été une partie de plaisir pour les Tricolores.

Si la Jamaïque n’est 'que' la 43e nation au classement Fifa, les Reggae Girlz ont posé d’énormes problèmes aux demi-finalistes du dernier Euro. Comme pour de nombreuses grosses nations dans cette Coupe du monde, à l'image de l'Angleterre, du Danemark ou des Pays-Bas, la France a été bousculée par les joueuses de Lorne Donaldson. Mais contrairement aux autres outsiders, les Bleues n'ont pu faire mieux qu'un match nul (0-0). Frustrant mais logique face à la tournure des évènements.

Le gros impact physique des Reggae Girlz

Pour son premier test dans ce Mondial, les joueuses d’Hervé Renard s’attendaient à une opposition athlétique. Et les Bleues ont été servies. Dans le sillage de Khadija Shaw, les Jamaïcaines ont posé beaucoup de problèmes aux Tricolores, souvent sanctionnées face à la puissance de l’ancienne buteuse de Bordeaux. La capitaine des Reggae Girlz s’est procurée la plus belle occasion de son équipe en envoyant un coup franc puissant à quelques centimètres du poteau de Pauline Peyraud-Magnin.

Mises sous pression, les Françaises ont eu du mal à mettre en place leur jeu et enchaîner les bonnes séquences de passes. Quand elles y sont parvenues, les coéquipières de Wendie Renard ont fait passer quelques frissons dans la défense adverse, notamment en fin de première période. Si Eugénie Le Sommer a été assez discrète, sa compère Kadidiatou Diani a été à l’origine des deux plus grosses occasions tricolores, avec une frappe au premier poteau arrêtée par Spencer, et une demi-volée contrée par l’arrière-garde jamaïcaine. Deux frappes cadrées: c’est trop peu pour espérer davantage dans un premier acte tendu.

La barre pour Diani dans le money-time

Mieux entrée dans le second acte, la France s’est installée dans le camp jamaïcain. Avec plus d’opportunités pour apporter du danger, les Bleues ont dû se montrer patientes pour faire plier une équipe de Jamaïque toujours autant courageuses face aux tentatives de Diani, Toletti et Le Sommer. Portées par les entrées de Vicki Becho et Kenza Dali et malgré deux fois plus de tirs (13 contre 6), les Françaises ont buté tour à tour sur Spencer et la barre transversale sur une tête de Diani, avant de terminer en supériorité numérique dans le temps additionnel à la suite de l'exclusion de Shaw (90e+2). Ce nul a le goût d'une victoire pour les Reggae Girlz, qui obtiennent leur premier point en Coupe du monde après un zéro pointé en France il y a quatre ans.

Après cette entame de tournoi manquée face aux Jamaïcaines, les joueuses d'Hervé Renard sont déjà dos au mur avant de défier le Brésil samedi (12h) pour ce qui constitue la finale du groupe F. Il faudra pour cela retrouver de l'efficacité face aux Brésiliennes, qui pourront mettre la pression sur les Bleues lundi en cas de succès face au Panama.