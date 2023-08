Coupe du monde féminine: les images impressionnantes des célébrations à Madrid pour le retour des héroïnes espagnoles

Les championnes du monde espagnoles ont été reçues en grande pompe par plus de 20.000 compatriotes déchaînés dans les rues de Madrid, la nuit dernière.

Un bain de foule mérité pour clôturer cette aventure extraordinaire. Plusieurs milliers de personnes - ils étaient 20.000, selon El Mundo - ont accueilli leurs héroïnes sur l’esplanade Puente del Rey, pleine à craquer malgré la canicule qui sévissait encore en pleine nuit, à Madrid. Les championnes du monde sont apparues devant une foule en extase après minuit, alors que la fête battait déjà son plein. L’ambiance s’en est trouvée encore plus réchauffée, pour atteindre son point culminant avec le titre "Waka Waka", de la chanteuse colombienne Shakira, rapporte la presse espagnole.

Les joueuses ont communié en chanson avec le public dans une ambiance de folie, et la plupart ont pris le micro pour exprimer leur émotion. Ce fut le cas notamment de la buteuse et capitaine Olga Carmona, qui a perdu son père le jour de la finale: "La journée d’hier a été riche en émotions. Ce fut par moment le meilleur jour de ma vie, puis c’est devenu le pire. Je suis ravi de pouvoir vous apporter cette joie. Nous avons cette étoile, mais toutes les étoiles qui sont dans le ciel nous ont accompagnés", a-t-elle déclaré devant des milliers de supporters qui lui ont témoigné leur affection.

Jennifer Hermoso a elle aussi pris le micro pour proclamer la supériorité des Espagnoles, sur le toit du monde. Il n’a en revanche pas été fait mention du baiser controversé que lui a donné Luis Rubiales, absent des festivités. Les joueuses avaient déjà commencé à célébrer le titre dans l’avion du retour. Après avoir fait escale à Doha, elles ont emprunté un bus à impériale avec lequel elles ont parcouru les rues principales de la capitale pour partir à la rencontre d’un public qui patientait depuis plusieurs heures déjà.

L’Espagne a été sacrée championne du monde pour la première fois dimanche, à Sydney, grâce à un but de sa capitaine Olga Carmona contre l’Angleterre (1-0). Jusque-là, l'Espagne n'avait même jamais remporté de match à élimination directe lors d'une Coupe du monde. L’exploit est d’autant plus remarquable qu’il a émergé dans un contexte sportif et extra-sportif pesant. Une dizaine d’internationales avaient exprimé leur souhait de ne plus rejouer en sélection en septembre dernier, en raison des méthodes de travail du sélectionneur, Jorge Vilda, très critiquées.