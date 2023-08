Coupe du monde féminine: l'Espagnole Bonmati meilleure joueuse de la compétition... avant le Ballon d'or ?

Sacrée meilleure joueuse de la Coupe du monde, remportée par l'Espagne, Aitana Bonmati se dresse comme la grande favorite pour le prochain Ballon d'or, remis le 30 octobre prochain. La milieu du Barça a presque tout gagné cette saison.

Et si le Ballon d'or restait en Espagne, le 30 octobre prochain ? Après les sacres d'Alexia Putellas sur les deux dernières éditions, une autre Espagnole a su tirer son épingle du jeu lors de la saison 2022-2023: Aitana Bonmati. À 25 ans, la milieu du Barça vient de boucler la meilleure année de sa carrière, tant sur le plan individuel que collectif.

Vainqueure du championnat et de la Ligue des champions avec le club catalan, la pensionnaire de la Masia a remporté ce dimanche la Coupe du monde féminine face à l'Angleterre (1-0). Une compétition dont elle a été désignée meilleure joueuse (trois buts, deux passes décisives) et qu'elle n'aurait peut-être pas disputé il y a quelques mois.

La Iniesta féminine

Membre de "Las 15" - le groupe des joueuses espagnoles qui ont dénoncé les méthodes de management de Jorge Vilda - Aitana Bonmati a finalement fait volte-face pour gagner sa place dans l'avion menant la Roja à son premier sacre mondial. Comparée à Andrés Iniesta par Pep Guardiola, la meilleure joueuse et meilleure passeuse de la dernière Ligue des champions a éclaboussé de son talent les pelouses espagnoles, européennes et mondiales (46 matchs, 22 buts, 23 passes décisives toutes compétitions confondues).

Positionnée un cran plus haut au milieu de terrain, elle a profité de la longue absence d'Alexia Putellas - gravement blessée avant le dernier Euro - pour prendre les clés du camion et parfaitement le manoeuvrer. Des performances qui en font logiquement la grande favorite au Ballon d'or, décerné le 30 octobre prochain. La distinction individuelle suprême n'était pourtant pas dans l'esprit de la principale intéressée, qui préférait "mettre cela de côté" au profit des résultats collectifs. L'armoire à trophées désormais bien remplie, Aitana Bonmati peut légitimement s'avancer vers un autre rêve, plus individuel cette fois-ci.