Coupe du monde féminine: "Question suivante", le sélectionneur de l'Espagne refuse d'évoquer sa relation avec les joueuses avant la finale

En conférence de presse ce samedi, Jorge Vilda, sélectionneur de la Roja, a assuré que ses joueuses sont unies, pour tenter de remporter la Coupe du monde dimanche, face à l'Angleterre (12h, heure française).

Le sélectionneur Jorge Vilda a évacué samedi les questions sur le mal-être dans la sélection espagnole, assurant que ses joueuses, "unies", seront "les meilleures du monde" lors de la finale du Mondial dimanche contre l'Angleterre.



"Question suivante", a répondu avec un regard froid Jorge Vilda, à la première question des journalistes, à propos des relations tendues entre lui et les joueuses.

En septembre dernier, l'Espagne a vécu un séisme qui a menacé l'émergence de son équipe féminine, après que quinze internationales ont annoncé ne plus vouloir rejouer pour la Roja. Des sources évoquées dans la presse locale ont évoqué les méthodes jugées "dictatoriales" de Vilda, en poste depuis 2015.

Jorga Vilda est confiant avant la finale

"Ce que nous voulons faire demain (dimanche), c'est être les meilleures du monde et nous le ferons en gagnant la finale", a poursuivi l'entraîneur.



"Demain, ce n'est pas le jour de changer, c'est le jour d'être nous-mêmes, de défendre comme nous le faisons, d'attaquer comme nous le faisons, de lutter ensemble", a affirmé Jorge Vilda, précisant que tout son groupe sera "disponible", y compris l'attaquante Salma Paralluelo, malgré "une gêne".

Selon lui, "le début du match est très important, mais la fin aussi, on a bien fini les matches et ce sera une bataille intéressante".

Paraluello, la joueuse décisive

L'Espagne a remporté sur le fil ses deux derniers matches notamment grâce à l'entrée de Salma Paralluelo, buteuse à chaque fois, en quart de finale contre les Pays-Bas (2-1 ap) puis en demie contre la Suède (2-1).



"Depuis le début, les joueuses sont unies, elles travaillent. On est ensemble et on va le démontrer demain", a-t-il assuré.



Depuis la défaite l'année dernière en quart de finale de l'Euro face à l'Angleterre (2-1 ap), futur vainqueur du tournoi, "l'équipe a changé", "on a montré qu'au niveau mental on a progressé", selon le coach. Les joueuses "sont très concentrées, focalisées sur le football, c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'à la finale".

Pour Irene Paredes, la Roja est un "mélange de jeunesse et d'expérience, tout le monde apporte", et on se fait confiance", a souligné la défenseure samedi devant les journalistes.



Comme l'Espagne, l'Angleterre rêve d'ajouter son nom au palmarès de la prestigieuse compétition.