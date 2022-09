Espagne: pourquoi certaines joueuses de la Roja ont quitté la sélection

Alors que 15 joueuses ont décidé de se mettre en retrait de la sélection espagnole, Mundo Deportivo dévoile que le sélectionneur Jorge Vilda aurait un comportement "dictatorial" vis-à-vis du groupe.

L'ambiance est tendue entre la sélection féminine espagnole et la Fédération. Tandis que cette dernière soutient le sélectionneur Jorge Vilda, le son de cloche est totalement différent chez les joueuses, dont quinze ont décidé de se mettre en retrait de la sélection. Selon un communiqué de la RFEF, les quinze footballeuses ont chacune envoyé le même e-mail dans lequel elles affirment que la situation autour de l'équipe nationale affecte "sérieusement" leur "état émotionnel" et leur "santé".

Certaines, à l'instar de la Ballon d'or Alexia Putellas, ont diffusé ce message sur les réseaux sociaux afin d'exposer la situation au grand public. Ce samedi, Mundo Deportivo révèle les raisons qui ont poussé une partie du groupe espagnol à prendre une telle décision.

Un comportement "dictatorial" de la part du sélectionneur

Selon certaines sources citées par le média espagnol, Jorge Vilda afficherait un contrôle "dictatorial" parfois malsain au sein du groupe. Le sélectionneur aurait obligé les joueuses à laisser les portes de leurs chambres ouvertes jusqu'à minuit pour vérifier qu'elles étaient toutes présentes, avant de lui-même les fermer. Une manoeuvre qui va à l'encontre du respect de l'intimité des principales intéressées mais qui a été corrigée il y a quelques années.

Jorge Vilda aurait également un oeil sur la nourriture achetée par les joueuses, vérifiant par lui-même le contenu des sacs. Ces dernières devaient également renseigner le moment où elles souhaitaient prendre un café. Compte tenu de cette situation, la situation est devenue très tendue entre le sélectionneur et ses joueuses.

Un climat pesant à huit mois du Mondial

L'ambiance autour de la sélection espagnole, quart de finaliste du dernier Euro, est remontée jusqu'aux oreilles de certaines joueuses américaines. "Je pense que les joueuses espagnoles ont été les plus explicites dans leur déclaration : pourquoi un groupe de joueuses, appartenant à l'une des équipes les plus talentueuses du monde, risquerait-il sa carrière et sa réputation sur la base de plaintes infondées et capricieuses, huit mois avant la Coupe du monde ? Je ne connais pas les détails privés, mais si quinze des meilleurs joueuses du monde voulaient partager leurs impressions, je les respecterais suffisamment en tant que personnes et joueuses pour prendre leurs préoccupations au sérieux", a confié Becky Sauerbrunn, double championne du monde en titre, sur Twitter.