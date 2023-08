Coupe du monde féminine: rétropédalage de Nike, qui va mettre en vente le maillot de la gardienne Earps

L'intense lobbying de l'Angleterre et de sa gardienne Mary Earps a fini par payer. L'entreprise Nike a confirmé ce mercredi qu'elle mettrait bien en vente des maillots de l'une des héroines anglaise de la Coupe du monde féminine de football.

On ne sait pas si c'est la peur de la polémique, le soutien de David Beckham, l'énorme engouement en Angleterre ou tout simplement le bon sens qui est à l'origine d'un gros changement de politique chez Nike. Peu un petit de tout... Vivement critiquée par Mary Earps, meilleure gardienne du Mondial 2023, pour son refus de mettre en vente son maillot, la firme américaine a finalement rétropédalé ce mercredi.

Face à la polémique grandissante outre-Manche, l'équipementier a signalé auprès du New-York Times qu'elle rendrait rapidement disponible un stock de maillot de la joueuse des Lionesses.

Nike va mettre en vente des "quantités limitées"

Une décision finalement logique alors que Nike se présente depuis des années comme un partenaire majeur du sport féminin et des athlètes. Mieux, l'équipementier va prévoir un jeu de maillots des gardiennes de plusieurs sélections majeures engagées lors de la Coupe du monde. Quatre nations sont ainsi concernées alors que 13 équipes sur les 32 engagées pendant la compétition était équipée par l'entreprise nord-américaine.

"Nike a obtenu des quantités limitées de maillots de gardien de but pour l'Angleterre, les États-Unis, la France et les Pays-Bas, qui seront vendus sur les sites Web des fédérations dans les prochains jours, a précisé un porte-parole de la compagnie américain auprès du journal via un email. Nous sommes également en conversation avec nos autres partenaires de la FIFA."

Avant de rappeler sa volonté de rendre accessible les tuniques des gardiennes plus facilement dans les prochaines années: "A l'avenir, Nike s’engage à vendre au détail des maillots de gardiennes de but féminines pour les tournois majeurs."

A titre de comparaison, des répliques des maillots des gardiens étaient disponibles pour seulement quatre des sélections sponsorisées par firme américaine lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.