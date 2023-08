Coupe du monde féminine: une joueuse anglaise met un vent à Infantino sur le podium après la finale

Après leur défaite face à l’Espagne, ce dimanche en finale de la Coupe du monde féminine 2023 (1-0), les joueuses de l’équipe d’Angleterre ont reçu leurs médailles de finalistes à Sydney. Et Lucy Bronze, la latérale du Barça, en a profité pour snober Gianni Infantino, le président de la Fifa.

L’équipe d’Angleterre n’a pas réussi son doublé historique. Après avoir remporté l’Euro l’an passé, les Lionnesses se sont inclinées face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde féminine 2023, ce dimanche à Sydney (1-0). Après la rencontre, les joueuses de Sarina Wiegman sont montées sur le podium installé au milieu de la pelouse de l’Accor Stadium pour recevoir leurs médailles de finalistes.

Gianni Inantino s’est chargé de leur remettre. Et le président de la Fifa s’est alors fait snober par Lucy Bronze. La latérale du FC Barcelone, passée par l’Olympique lyonnais (2017-2020), a récupéré sa médaille sans serrer la main du dirigeant de 53 ans, qui lui avait pourtant tendu. Un geste largement commenté sur les réseaux.

Le discours très critiqué d’Infantino sur le football féminin

Beaucoup y voient une manière pour Lucy Bronze de se désolidariser du discours récemment tenu par Infantino sur le football féminin. Avant la finale de Mondial, le patron de la fédération internationale avait tenu des propos largement critiqués...

"Je dis à toutes les femmes que vous avez le pouvoir de changer. Choisissez les bonnes batailles. Choisissez les bons combats. Vous avez le pouvoir de changer. Vous avez le pouvoir de nous convaincre, nous les hommes, de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Faites-le, déclaré Infantino en Océanie. Avec les hommes de la Fifa, vous trouverez des portes ouvertes. Il suffit de pousser les portes. Et faites-le aussi dans chaque pays, au niveau continental, dans chaque confédération. Continuez à pousser, garder l’élan, continuez à rêver et allons vraiment vers une égalité totale".