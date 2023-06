Coupe du monde féminine: trois "frondeuses" retenues dans la pré-liste de l'Espagne

Le sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne de football, Jorge Vilda, a retenu lundi dans sa pré-liste pour la Coupe du monde prévue en Océanie (20 juillet-20 août) trois joueuses parmi les 15 frondeuses qui avaient demandé à ne pas être sélectionnées.

Des retours, mais aussi des absences notables. Le sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne de football, Jorge Vilda, a retenu lundi dans sa pré-liste pour la Coupe du monde prévue en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août) trois joueuses parmi les 15 frondeuses qui avaient demandé à ne pas être sélectionnées.

Jorge Vilda, qui a dévoilé une liste élargie à 30 joueuses qui s'entraîneront ensemble pour préparer le tournoi, a ainsi rappelé la milieu de terrain Aitana Bonmati et l'attaquante Mariona Caldentey, toutes deux pensionnaires du FC Barcelone, ainsi que la défenseure de Manchester United Ona Batlle. La liste définitive des 23 joueuses de Vilda sera publiée le 30 juin, avant la compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui débutera le 20 juillet.

Quatre vedettes du Barça restent écartées

Il a également rappelé la double lauréate du Ballon d'Or Alexia Putellas, qui ne s'était pas jointe à la contestation, mais avait affiché son soutien aux frondeuses, alors qu'elle soignait une grave blessure qui l'a éloignée des terrains pendant plusieurs mois.

Douze des 15 joueuses se sont déclarées prêtes à réintégrer la sélection après qu'un accord avec la fédération espagnole de football (RFEF) a été trouvé, avait rapporté la semaine dernière le quotidien espagnol Marca. Toutefois, quatre vedettes du Barça, qui faisaient partie du groupe de protestation, restent écartées: la milieu de terrain Patri Guijarro, la défenseure Mapi Leon, l'attaquante Claudia Pina et la gardienne de but Sandra Panos. Le quatuor a remporté la Ligue des champions féminine avec les Blaugranas début juin, Guijarro ayant même été désignée joueuse du match après son doublé lors de la victoire 3-2 contre Wolfsburg.

Lors du point presse après l'annonce de sa présélection, Vilda s'est refusé à commenter le maintien à l'écart de ces joueuses considérées comme majeures pour l'Espagne. "Je ne vais parler que des joueuses qui sont là et non de celles qui sont absentes" de la liste, a-t-il évacué. "La fédération, du président jusqu'à nous l'équipe technique, a toujours été ouverte au dialogue", a-t-il poursuivi. "Nous avons toujours cherché à résoudre ce conflit, et il est pratiquement résolu, il reste quelques détails à régler. Nous nous concentrons sur les joueuses qui se sont engagées", s'est-il borné à préciser.

En l'absence des frondeuses, l'Espagne n'a perdu qu'un seul des neuf matches qu'elle a disputés depuis le début du mouvement et en a remporté sept, dont des victoires de prestige en amical contre les États-Unis et la Norvège.