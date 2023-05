Coupe du monde féminine: vers l'autorisation du brassard arc-en-ciel pour les joueuses, selon le directeur de la fédération australienne

Le directeur général de Football Australia James Johnson s'est dit optimiste quant à la possibilité pour les joueuses de porter des brassards arc-en-ciel lors de la Coupe du monde féminine, qui aura lieu cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Une liberté d'expression pour les joueuses

"Nous n'en sommes pas encore au point final, nous sommes au milieu du processus, a expliqué Johnson au média britannique, au sujet des discussion avec la FIFA pour le port de ce brassard 'One Love'. Je sais que la FIFA discutera également avec les joueuses avant la Coupe du monde afin de parvenir à une situation où les joueuses, dans le respect des règles, pourront s'exprimer sur certaines questions."

"Nous sommes assez confiants quant à la direction à prendre. La FIFA a parlé des leçons qu'elle a tirées de l'expérience du Qatar et elle s'est engagée avec nous sur cette question en tant qu'hôte, poursuit-il, alors que l'Australie et la Nouvelle Zélande accueilleront la Coupe du monde cet été. Nous aimerions que le règlement de la compétition prévoie des exceptions permettant aux joueurs de s'exprimer sur des questions qu'elles jugent importantes."

"Nous essayons d'organiser la meilleure Coupe du Monde Féminine de tous les temps"

L'Australie a ses propres projets pour soutenir des causes sociales, notamment les droits des LGBTQIA+, des indigènes et des Premières nations - des questions qui, selon Johnson, sont importantes pour ses joueuses: "C'est important pour nous, en tant qu'hôte de la compétition, parce que cela reflète ce que nous sommes en tant que pays - où les gens peuvent s'exprimer librement et utiliser des moyens pour faire valoir certains points. Il est important que les hôtes et la FIFA, les autres associations membres participantes comme la Fédération et, en fin de compte, les joueuses, aient ces discussions."

Le président de la fédération australienne s'est également plaint du comportement des diffuseurs dans les pays européens et appelé l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et la France à s'activer pour que cette Coupe du monde soit diffusée normalement: "Nous essayons d'organiser la meilleure Coupe du Monde Féminine de tous les temps, c'est notre objectif. Cela devrait être l'objectif de tout le monde. Notre objectif est de toucher 2 milliards de personnes. Nous comprenons pourquoi la FIFA est frustrée par cette question, mais nous encourageons également les diffuseurs à se joindre à nous et à payer la valeur marchande réelle, la valeur marchande équitable."