Etats-Unis: Carli Lloyd allume ses anciennes équipières pour leurs célébrations

Carli Lloyd, ancienne légende de la sélection américaine, n’a pas du tout apprécié les célébrations de ses anciennes partenaires après leur qualification de justesse pour les huitièmes de finale, mardi.

Drôle d’ambiance autour de la sélection américaine. Les championnes du monde en titre ont composté dans la douleur leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde mardi après un terne match nul face au Portugal (0-0). Elles ont même frôlé l’élimination dans les arrêts de jeu quand une frappe portugaise a été repoussée par le poteau du but adverse. Alors, les danses et larges sourires ont fait bondir Carli Lloyd, ancienne légende de la sélection avec qui elle a décroché deux titres olympiques etdeux mondiaux.

"Danser? Sourire? Le joueur du match, c’est le poteau."

Consultante pour Fox Sports pendant le Mondial, elle a fustigé le comportement de ses anciennes coéquipières Alex Morgan, Megan Rapinoe et Crystal Dunn. "Danser? Sourire? Le joueur du match, c’est le poteau", a-t-elle lancé en direction de l’équipe qu’elle juge "peu inspirante" et "décevante".

"Elles n'ont pas l'air en forme, a-t-elle ajouté. Elles jouent en tant qu'individus et les tactiques sont trop prévisibles. L'équipe a de la chance de ne pas être rentrée à la maison. Je suis pour la positivité, mais en même temps, les acclamations, la danse, j'ai un problème avec ça. Parce que je ne serais pas contente. Je sais que plusieurs autres joueuses ne seraient pas satisfaites de ce match nul."

Également ciblé par Carli Lloyd, le sélectionneur Vlatko Andonovski lui a répondu en la disant "folle" de douter de la volonté de gagner de l’équipe. "La seule chose que je veux dire, c'est que cette équipe voulait gagner ce match plus que toute autre chose, a-t-il déclaré. Elles ont mis tout ce qu’elles pouvaient en préparation pour ce tournoi et chaque match auquel elles participent, donc remettre en question la mentalité de cette équipe, remettre en question la volonté de gagner, de concourir, je pense que c'est insensé. Je n'ai jamais vu cette équipe entrer sur le terrain et ne pas faire d'efforts ou ne pas concourir. Tout le monde a droit à son opinion, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je sais juste ce que ressent cette équipe."