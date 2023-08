Équipe de France: Renard s'excuse pour sa colère contre le Brésil et parle de sa chemise fétiche

A la veille du dernier match de la phase de groupes de l'équipe de France à la Coupe du monde 2023, ce mercredi (12h) contre le Panama, Hervé Renard a rendu hommage à l'implication de ses joueuses. Le sélectionneur des Bleues s'est aussi excusé pour son comportement face au Brésil en fin de match et a parlé de sa fameuse chemise blanche...

Les Bleues doivent valider leur qualification pour les huitièmes de finale de Coupe du monde féminine 2023. Victorieuse du Brésil samedi (2-1), l'équipe de France a pris une option et devra valider son ticket ce mercredi (12h) contre le Panama. A la veille du rendez-vous, Hervé Renard a abordé plusieurs sujets en conférence de presse.

Le sélectionneur des Bleues s'est d'abord confié de manière légère sur son habitude vestimentaire. "Je vais être honnête avec vous, je ne pourrai pas venir sans ma chemise blanche", a répondu Hervé Renard, interrogé sur la possibilité de le voir dans un match sans son vêtement fétiche. "C'est quelque chose dont je ne parlerai jamais", a ajouté l'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite, qui souhaite garder secret la raison de cette superstition.

En fin de rencontre face au Brésil, Hervé Renard était apparu très en colère contre l'arbitre, qui n'avait pas sifflé une faute sur Selma Bacha. L'entraîneur a écopé d'un carton jaune. "La seule chose que je sais, c'est que je suis toujours un peu fou, comme vous avez pu le voir à la fin du match contre le Brésil, a expliqué le technicien. Je voudrais juste m'excuser pour mon comportement à la fin du match. Ce n'est pas un bon comportement ni une bonne image pour l'équipe de France. Donc je m'excuse pour ça."

"Elles sont incroyables"

Face au Panama, Hervé Renard effectuera "quelques changements" dans le onze de départ. "Ça dépendra aussi de la récupération, puisqu’on a joué il y a très peu de temps. Le laps de temps est très court pour ce troisième match, a commenté le sélectionneur. Je prendrai tout en considération et de toute façon, l’état d’esprit collectif sera le même. Il faut aller chercher la victoire.”

Habitué à diriger des hommes, Hervé Renard vit sa première expérience à la tête d'une formation féminine. "Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans les prochains jours et prochaines semaines mais elles sont incroyables. Elles travaillent très bien, elles sont engagées, toujours concentrées et peut-être plus à l'écoute que certains garçons, s'est amusé Renard. Elles veulent toujours avoir des explications sur 'pourquoi on fait ça'. C'est une grosse surprise pour moi."