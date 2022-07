La FIFA réfléchit au report du Mondial féminin 2023

Prévue en juillet et août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, le Mondial féminin 2023 pourrait être repoussé de quelques mois. La FIFA y pense et a consulté plusieurs pays européens, indique L'Equipe

Une information surprenante intervient en plein Euro féminin. L'Equipe indique que le Mondial féminin, prévu l'année prochaine en Australie et Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août, pourrait être reporté en décembre.

La FIFA aurait même déjà interrogé plusieurs dirigeants européens sur le sujet. La raison principale qui motiverait ce report: les journées sont plus longues en décembre qu'en juillet ou en août dans l'hémisphère sud. Si l'idée semble intéressante, le timing peut interroger, à moins d'un an de la date d'ouverture de la compétition (20 juillet 2023) et alors que l'Euro 2022 n'est pas encore terminé. C'est par ailleurs la première fois qu'une Coupe du monde féminine est organisée dans deux pays.

Des audiences TV qui inquiètent

Si le football féminin est en plein essor, les cartons d'audiences y sont encore rares. Le décalage horaire avec l'Australie (+8h par rapport à la France) offrira des matchs qui s'étaleront en Europe du milieu de la nuit au début d'après-midi. Des horaires pas forcément avantageux pour attirer des téléspecteurs, alors que le marché européen offre un gros potentiel d'audience.