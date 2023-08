Melissa Plaza victime de cyberharcèlement sexiste aprèes ses critiques sur la causerie d'Hervé Renard

Quelques minutes avant France-Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde féminine, Melissa Plaza (ancienne internationale tricolore) a annoncé être victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Son tort? avoir critiqué le coup de gueule d'Hervé Renard.

Mélissa Plaza, ancienne internationale de l'équipe de France, a annoncé ce mardi être victime de "cyberharcèlement massif et monstrueux" à la suite de son interview dans So Foot. Dans les colonnes du magazine, l'ancienne joueuse de Lyon et Montpellier expliquait ne pas cautionner la causerie du sélectionneur de l'équipe de France féminine, contre le Brésil, ni sur le fond ni sur la forme : "Il est grand temps qu'on arrête de valoriser la virilité comme ça. Se battre contre le patriarcat, c'est aussi se battre contre toutes les composantes du patriarcat. Et dans les composantes du patriarcat, vous trouverez ce virilisme, cette masculinité toxique, qui apparaît dans ce discours d'Hervé Renard."

L'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite n'avait pas tardé à réagir : "Je suis moi-même. Si c'est pour faire différemment, cela ne sert à rien de venir me chercher, même s'il faut que je m'adapte à des caractéristiques différentes. Je respecte son opinion, je ne sais pas si c'est par réelle conviction ou si c'est pour un peu faire le buzz. Cela ne me perturbe pas. Par contre, si les filles viennent me voir et me le disent... Je leur ai posé la question, si jamais je n'étais pas dans la bonne direction, elles me le diraient. Il y a dans cette équipe des caractères forts, elles ne se gêneraient pas pour me le faire savoir. Mon personnage, on l'aime, on ne l'aime pas. Parfois, ça peut desservir d'être un peu trop cash mais je suis comme ça. Je ne sais pas cacher mes sentiments. L'important, c'est que cela contente les joueuses."

Des messages de haine, insultes et graves menaces à l'encontre de Mélissa Plaza

Après cette sortie dans SoFoot, Mélissa Plaza a reçu de nombreux messages de haine, des insultes ainsi que de graves menaces. Elle a publié plusieurs captures d'écran sur les réseaux sociaux. L'ancienne internationale a réagit : "Le match France-Maroc arrive et je suis soulagée. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours et simplement pour avoir partagé mon avis sur une causerie, je subis un cyberharcèlement massif et monstrueux. Un avis que vous pouvez ne pas partager mais qui n’en reste pas moins le fruit de mon expérience, de mes recherches, de mes engagements quotidiens..."

Mélissa Plaza termine son long message en annonçant des répercussions : "Il y aura de conséquences. Mais je veux que vous sachiez une chose, la haine et le mépris ne seront jamais que le ciment de mes écrits. Sur ce, bon match. Et allez les Bleues."