Coupe du monde féminine: Hervé Renard répond aux critiques sur sa causerie "viriliste" avant France-Brésil

Avant de défier le Maroc mardi en huitième de finale de la Coupe du monde féminine, le sélectionneur de l’équipe de France Hervé Renard a répondu aux critiques de l’ancienne internationale tricolore Melissa Plaza sur sa causerie avant le deuxième match des Bleues France-Brésil (2-1).

Si Hervé Renard commence à être habitué à faire le buzz avec ses causeries d’avant-match, il ne s’attendait sans doute pas à devoir se défendre sur cet exercice. Et pourtant... Dimanche, au lendemain de la victoire des Bleues face au Brésil (2-1) pour le deuxième match de poules en Coupe du monde, la vidéo de son discours avant le coup d’envoi dans le vestiaire a beaucoup circulé, notamment sur les réseaux sociaux. On y voir le sélectionneur, égal à lui-même, faire de grands gestes et haranguer ses joueuses en haussant la voix. "Des attitudes virilistes" pour l’ancienne internationale tricolore Melissa Plaza (35 ans - 2 sélections).

Interrogée par So Foot, celle qui a porté les maillots de l’Olympique Lyonnais et de Montpellier ne cautionne pas la causerie du sélectionneur de l’équipe de France, ni sur le fond, ni sur la forme. "Il est grand temps qu’on arrête de valoriser la virilité comme ça, dit-elle. Se battre contre le patriarcat, c’est aussi se battre contre toutes les composantes du patriarcat. Et dans les composantes du patriarcat, vous trouvez ce virilisme, cette masculinité toxique, qui apparaît dans ce discours d’Hervé Renard."

"Cela ne me perturbe pas"

En pleine préparation pour le huitième de finale face au Maroc, mardi à Adelaïde (Australie), l’intéressé a répondu vendredi à ces critiques: "Je suis moi-même, confie Hervé Renard à L’Equipe. Si c'est pour faire différemment, cela ne sert à rien de venir me chercher, même s'il faut que je m'adapte à des caractéristiques différentes. Je respecte son opinion, je ne sais pas si c'est par réelle conviction ou si c'est pour un peu faire le buzz. Cela ne me perturbe pas."

Et l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite de poursuivre: "Par contre, si les filles viennent me voir et me le disent... Je leur ai posé la question, si jamais je n'étais pas dans la bonne direction, elles me le diraient. Il y a dans cette équipe des caractères forts, elles ne se gêneraient pas pour me le faire savoir. Mon personnage, on l'aime, on ne l'aime pas. Parfois, ça peut desservir d'être un peu trop cash mais je suis comme ça. Je ne sais pas cacher mes sentiments. L'important, c'est que cela contente les joueuses", conclut le sélectionneur des Bleues.