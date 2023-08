France-Maroc: "pendant le match, on n’est plus copines", prévient une ancienne internationale

L’équipe de France défie le Maroc, ce mardi (13h) en 8e de finale de la Coupe du monde féminine lors d’une rencontre riche en émotions pour plusieurs joueuses qui se connaissent très bien. Une amitié qu’il faudra laisser de côté au coup d’envoi.

La France va jouer une place en quarts de finale de la Coupe du monde dans un climat un peu spécial, ce mardi (13h) face au Maroc. La rencontre brasse un lot de belles histoires comme celles de Sakina Karchaoui, internationale française à la double nationalité, ou de Hervé Renard, sélectionneur des Bleues tombé amoureux du Maroc lors de son passage sur le banc de la sélection masculine entre 2016 et 2019. Plusieurs joueuses des deux camps sont aussi très proches et se côtoient régulièrement dans le championnat de France. Mais pour Bérangère Sapowicz, ancienne gardienne des Bleues (23 sélections), les deux camps laisseront leurs amitiés de côté dès le coup d’envoi.

"Après le coup d’envoi, tout ça n’existe plus"

"Ça (les liens affectifs entre les deux camps, ndlr) peut jouer, confie-t-elle dans Apolline Matin sur RMC ce mardi. Quand on est dans le tunnel, on se dit bonjour mais après le coup d’envoi, tout ça n’existe plus. Ça devient un match comme un autre où les deux équipes veulent gagner. Il n’y a plus ces affinités. On l’a vu sur le match Etats-Unis-Pays-Bas où Lindsey Horan s’était pris la tête avec une joueuse des Pays-Bas (Daniëlle van de Donk, ndlr) alors qu’elles jouent ensemble en club (Lyon). Ça ne les avait pas empêchées à la fin de tomber dans les bras. Il y a l’avant et l’après mais pendant le match, on n'est plus copines."

L’ancienne internationale juge les Bleues favorites mais se méfie de l’engagement des Marocaines. "On sait que ce sont des guerrières, souligne-t-elle. Techniquement, tactiquement et physiquement, elles sont peut-être un peu en-dessous. Mais ce sont des battantes, elles sont prêtes à mourir sur le terrain pour le coach, leur nation et c’est leur grosse force."

L'After Foot du lundi 7 août 2023 – La totale 3:33:16

Malgré cela, elle ne doute pas du potentiel des Bleues, ni de la capacite d’Hervé Renard à les transcender. "On a eu une équipe qui a confiance en elle, qui connait ses capacités, ses qualités, conclut-elle. C’est ce que dit Hervé Renard, sur lequel il insiste dans son discours, c’est de ne pas voir ses défaillances mais plutôt ses qualités. Et c’est là où il est très fort dans le management, d’aller chercher le positif chez chacune de ses joueuses."