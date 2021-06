D1 féminine: Aulas félicite le PSG pour son premier titre de champion

Habitué à truster le titre de champion de France de D1 féminine depuis 14 ans, l’Olympique Lyonnais a cédé sa couronne au PSG vendredi à l’issue de la dernière journée de championnat. L’occasion pour le président des Gones Jean-Michel Aulas de saluer la performance des joueuses d’Olivier Echouafni.

C’était annoncé, c’est acté depuis vendredi soir, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France de D1 féminine 2020-2021. Une première dans l’histoire du club parisien. Les Lyonnaises qui briguaient une 15eme couronne d’affilée ne croyaient pas au miracle. Alors qu’elles ont étrillé Fleury 8-0, les joueurs d’Olivier Echouafni ont logiquement dominé Dijon 3-0 grâce à des buts de Sara Däbritz, Irene Paredes et Jordyn Huitema. Après avoir terminé à huit reprises à la 2eme place depuis 2011, le PSG monte donc enfin sur la plus haute marche. Devant l’OL.

"Soyons sports"

Du côté des Gones justement, malgré une saison blanche, la première depuis 2006-2007, l’heure n’est pas à l’abattement. Beau joueur, Jean-Michel Aulas a même tenu à rendre hommage à son rival sur les réseaux sociaux : "Soyons sports, congratulation pour ce titre gagné sur le fil mais bien gagné : je suis heureux de voir que tous les dirigeants étaient là ce soir pour saluer ce 1er titre du PSG féminin #Bravo", a tweeté le président de l’Olympique Lyonnais.

"On se doutait que ce serait compliqué que le PSG perde ou fasse match nul mais on voulait quand même finir sur une bonne note, a commenté de son côté l'attaquante lyonnaise Eugénie Le Sommer au micro de OLTV. Ce n’est pas sur ce match que la saison s’est jouée. On est déçue de ne pas ramener le titre mais on avait à cœur de bien terminer."