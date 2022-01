Affaire Hamraoui: "Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer", confie Diani avant PSG-OL

Attaquante du PSG, Kadidiatou Diani prépare avec ses coéquipières le choc des huitièmes de finale de Coupe de France ce samedi (14h), où le club parisien recevra l'OL avec la volonté de prendre une revanche sur la dernière confrontation. Après l'affaire Hamraoui, la situation dans le vestiaire reste un "peu compliquée", confie-t-elle à RMC Sport.

Un choc s'annonce ce samedi (14h) entre le PSG et l'OL, en huitième de finale de la Coupe de France féminine. Lors de la dernière opposition entre les deux équipes, en championnat le 14 novembre dernier, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle avaient coulé (6-1) à l'extérieur, quelques jours après l'émergence de l'affaire Hamraoui.

"Le dernier match qu'on a fait face à l'OL, il n'était pas excellent, a reconnu l'attaquante du PSG Kadidiatou Diani, dans un entretien accordé à RMC Sport. Pour ce match de Coupe de France, on a vraiment à coeur de montrer ce qu'on sait faire pour aller le plus loin possible. On a vraiment les capacités pour faire mieux."

"Il y a des choses qui se sont passées et qu'on ne peut pas effacer", juge Diani

Une défaite dès les huitièmes serait forcément un "échec" pour le PSG, comme le souligne Diani. Mais cette fois, Kheira Hamraoui devrait bien être de la partie, elle qui est revenue à la compétition dimanche dernier face à Saint-Etienne, près de trois mois après son agression. Où elle était notamment associée au milieu à Aminata Diallo, impliquée malgré elle dans cette affaire, dont elle a été innocentée après sa garde à vue.

"Cela reste un peu compliqué même si on fait tout pour que ça se passe bien, confie Kadidiatou Diani. Il y a des choses qui se sont passées et qu'on ne peut pas effacer. Il y en a qui l'ont pris mieux que d'autres. En ce qui me concerne, j'essaie de mettre les choses de côté."

En championnat, après 12 journées, l'OL devance le PSG de trois points (36 contre 33). "J'ai un peu l'impression que nous sommes moins suivies, juge encore Diani sur l'intérêt du public pour le football féminin. Je ne sais pas si c'est lié au Covid ou non. On essaie de mettre notre sport en valeur et d'atteindre un niveau élevé. Il y a eu beaucoup de restrictions donc ça a beaucoup joué mais s'il y avait plus de monde dans les stades, ça nous ferait le plus grand bien. En championnat, il y a beaucoup moins de monde. Mais l'Euro devrait remotiver les supporters."