D1 Arkema: l'UNFP soutient les joueuses de Soyaux qui ne sont plus payées

L'UNFP, syndicat des joueurs professionnels, a communiqué ce mardi son soutien aux joueuses de l'ASJ Soyaux, au bord du dépôt de bilan après son exclusion des compétitions nationales par la DNCG, qui traversent une situation critique.

L'UNFP, syndicat des footballeurs professionnels, a soutenu mardi dans un communiqué les joueuses de l'ASJ Soyaux en plein "désarroi": elles ne sont plus payées depuis mai car ce pionnier du foot féminin en France est en faillite.

Des joueuses privées de logement

Le club "laisse à l'abandon des joueuses, sous contrat, bientôt chassées de leur logement, privées de leur moyen de locomotion (l'un et l'autre étant à la charge de l'employeur) en plus d'attendre vainement des salaires qu'elles savent désormais - le club les a prévenues - ne plus devoir toucher", a écrit l'Union national des footballeurs professionnels dans un communiqué.

Les joueuses de l'ASJ Soyaux "n'ont pas l'intention de rompre unilatéralement leur contrat, comme on les y encourage, mais (...) sont bien décidées à faire valoir leur droit", a ajouté le syndicat.

Un appel toujours en cours

Relégué sportivement en deuxième division à l'issue de cette saison, le club situé à l'est d'Angoulême, en Charente, n'a pas pu présenter un budget 2023-2024 et disparaît des championnats nationaux, condamné en appel par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG).

Exclu des compétitions nationales par le gendarme financier, Soyaux avait fait appel et lancé le 21 juin un appel aux collectivités et entreprises locales pour éviter de disparaître. La formation bleue et blanche, club exclusivement féminin, a été championne de France en 1984 et a notamment été celui de l'ex-sélectionneuse Corinne Diacre.

"Comment peut-on dans le même temps s'empresser de soutenir l'équipe de France (féminine) à quelques jours de son entrée dans la Coupe du monde (...) et regarder, insensible, mourir à petit feu l'une de nos institutions (du) football féminin", interroge l'UNFP.