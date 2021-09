D1 féminine: l'OL donne la leçon à Saint-Etienne pour le premier derby de la saison

Lyon a pulvérisé l'AS Saint-Etienne (6-0) à l'occasion du premier derby entre les deux équipes depuis quatre ans en D1 féminine. Il n'y aura pas eu de match entre les deux équipes.

Quatre ans après le dernier derby qui s’était déroulé sur cette même pelouse du Groupama OL Training Center, en avril 2017, les filles de l’OL n’ont laissé aucune chance aux Stéphanoises, atomisées sur le score sans appel de 6-0 à Lyon !

Trois buts en première période, trois autres au retour des vestiaires, les coéquipières de Wendie Renard ont livré un match plein et engagé pour donner la leçon à leurs rivales à l’occasion de leurs retrouvailles au plus haut niveau. Les joueuses de Jérôme Bonnet n’ont pas été capables de soutenir le rythme imposé par les Lyonnaises, à l’image du but superbe de Selma Bacha (84e) - un pétard dans la lucarne opposée -, très en jambes.

"Quand on arrive à l’OL, on sait que c’est une très grande rivalité, ça fait plaisir de retrouver Saint-Etienne en D1, livrait la latérale gauche de l’OL au micro de Canal+, un immense sourire aux lèvres. On savait que ça allait être un match très difficile parce qu’il y a cet enjeu du derby. Un derby ça se gagne et aujourd’hui on mérite de gagner."

Lyon reprend la tête

La différence s’est faite très tôt dans cette partie. Une semaine tout juste après avoir lancé officiellement la saison de D1 par une victoire, les Lyonnaises avaient à cœur de se faciliter la tâche en prenant le score très rapidement. Ce qui fut chose faite après un numéro étourdissant de Catarina Macario, conclu par un tir croisé du pied droit imparable (18e).

L’OL enfonçait le clou sans plus tarder, Majri, auteur d'un doublé, reprenant victorieusement un service impeccable de Malard (28e). Cette dernière rendait le derby à sens unique avant trois autres buts en seconde période, Selma Bacha, après Laurent et à nouveau Macario, se chargeant de conclure la démonstration (84e). Saint-Etienne ne pouvait que constater le gouffre qui sépare les deux équipes.

"On va très vite passer à autre chose parce que ce qui nous intéresse c'est progresser, se mettre rapidement au niveau de la D1 et aller chercher les trois points la semaine prochaine", confiait Laura Condon au micro de Canal+. Lyon reprend la tête du championnat avant le barrage retour face à Levante en Ligue des champions. L’ASSE est dixième.