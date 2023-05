EN DIRECT - D1 Arkéma: Suivez la "finale" entre le PSG et l'OL

Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live consacré à l'avant-dernière journée de D1 Arkéma. Affiche de prestige ce dimanche soir entre le PSG et l'OL au Parc des Princes. À deux journées terme, c'est une finale avant l'heure qui va se jouer devant 20 000 supporters - et Hervé Renard - en tribune car en cas de victoire, les Fenottes (55 pts) officialiseraient le 16e titre de leur histoire. Les Parisiennes (52 points) sont, elles, obligées de l'emporter pour entretenir leurs espoirs de soulever le trophée.

