France-Islande: la belle célébration de Malard, qui dédie son but supersonique à Katoto

Melvine Malard a ouvert le score après moins d’une minute face à l’Islande, ce lundi, lors de la dernière journée de la phase de poules de l’Euro 2022. L’attaquante des Bleues et de l’OL en a profité pour dédier son but à Marie-Antoinette Katoto, blessée au genou et forfait pour le reste de la compétition.

Elle n’était pas attendue dès le coup d’envoi. Mais elle n’a pas mis longtemps à justifier sa titularisation. Quarante-trois secondes précisément. Le temps pour Melvine Malard d’ouvrir le score pour l'équipe de France face à l’Islande, ce lundi, lors de la dernière journée de la phase de poules de l’Euro 2022. Après un joli mouvement avec Clara Matéo, l’attaquante de l’OL a trompé Yrsa Siguroardottir d’une frappe placée du gauche.

Son cinquième but en seize sélections (le plus rapide de cet Euro) lui permet de devenir la plus jeune joueuse à marquer dans un tournoi majeur avec les Bleues (22 ans et 20 jours). Il valide également le choix de Corinne Diacre qui l’a préférée à Ouleymata Sarr (Paris FC) pour suppléer Marie-Antoinette Katoto au poste d’avant-centre.

Un "M" avec les doigts

Melvine Malard a d’ailleurs dédié son but express à la n°9 du PSG, sérieusement blessée au genou face à la Belgique (2-1) et forfait pour le reste de la compétition. Après avoir fait trembler les filets, la jeune Lyonnaise a effectué un "M" avec ses doigts (comme "Marie", prénom qu'elle a prononcé) en regardant une caméra du New York Stadium de Roterham, dans le Yorkshire du Sud.

Avant cette rencontre sans enjeu pour l’équipe de France (déjà qualifiée pour les quarts de finale et assurée de terminer en tête du groupe D), Corinne Diacre avait assuré que ses protégées étaient pleinement mobilisées malgré la perte de de Katoto. "On est rapidement passé à autre chose, à la demande de Marie-Antoinette. Elle nous a demandé de continuer à faire les efforts et surtout d’aller au bout", a confié la sélectionneure des Bleues. Un message parfaitement reçu par Malard.